«Локомотив» откроет звезду Лаврова. Это настоящая легенда клуба
Церемония пройдет перед матчем Лиги чемпионов против «Атлетико».
Церемония пройдет перед матчем Лиги чемпионов против «Атлетико».
Аллея Славы в Черкизове — место, где увековечены имена людей, внесших огромный вклад в создание и развитие московского «Локомотива». На сегодняшний день на площади перед Южной трибуной «РЖД Арены», где зажигают наиболее активные фаны «Локо», выложены 11 звезд с именами футболистов, тренеров и железнодорожных деятелей, оставивших яркий след в истории клуба. От Валентина Гранаткина до Юрия Семина. 1 октября, перед матчем Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», будет открыта новая звезда, звезда Виктора Лаврова — легенды «Локомотива», забившего первый гол в истории чемпионатов СССР.
Виктор Лавров всю свою карьеру провел в московском «Локомотиве». Он настолько любил «Локо», что даже отказал ЦСКА, предлагавшего ему и его семье двухкомнатную квартиру на Песчанке, лишь бы он перешел к ним. Лавров с женой, сыном и родителями жил в коммуналке, но после красивого гола в ворота ЦСКА в одном из матчей первого чемпионата СССР у него появилась возможность переехать в отдельную квартиру почти в самом центре Москвы. Вместе с ней он мог бы получать приличную по тем временам зарплату, а также впоследствии армейское звание. Но согласиться на переход он не смог — повлияла преданность «Локомотиву» и воспитание отца, проработавшего почти всю жизнь на Николаевской железной дороге.
Звали Лаврова и в московский «Спартак», но с «народной командой» у него были особые отношения. В одном из матчей Лавров жестко отмахнулся, ответив на провокации от родоначальника «Спартака» Старостина, бившего его по ногам всю игру. Это было первое и последние удаление Лаврова в карьере, а очевидцы рассказывали, что два ветерана больше никогда при жизни не пожимали друг другу руки.
Начавшаяся Великая Отечественная война оборвала карьеру многих футболистов. Лавров не был исключением. После расформирования «Локомотива» в 1941 г. Виктор Лавров работал на заводе слесарем, конструктором, старшим механиком. После войны московский «Локомотив» попал в трудную ситуацию и впервые покинул класс сильнейших. В 1946 г. Виктор Лавров, один из немногих, кто вернулся в строившийся заново «Локомотив», и в 37 лет, весь измученный хроническими травмами, выходил с молодыми ребятами на поле, подавая им пример и передавая свой бесценный опыт.
Выдающегося тренера из Лаврова не получилось. Свою честность, прямолинейность и напористость после завершения карьеры он оставил при себе, поэтому наладить контакт с диктовавшими свои условия чиновниками у него так и не получилось. С партийными работниками у него разговор всегда был коротким: «Никто не смеет давать мне советы — кого ставить, кого нет! Занимайтесь своим делом!» Лавров не ждал увольнений, он, как в футболе, всегда действовал на опережение: сам писал заявление об уходе.
Виктор Васильевич Лавров до самой смерти любил московский «Локомотив» и, глядя на игру родной команды, часто предсказывал результат матча уже после первого тайма. Сейчас книгу о своем отце вместе с историком «Локомотива» Евгением Алексеевым пишет Валентин Лавров — известный писатель и журналист.
Да, в 21 веке в футболе рулят деньги и слава, но забывать славное прошлое клуба — преступно. «Локомотив» не дает этого сделать ни себе, ни своим болельщикам. Открытие звезды Лаврова — отличная возможность для этого. Именно фамилию Виктора Васильевича должны видеть молодые пацаны, идущие на матч своего любимого «Локомотива».