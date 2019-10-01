Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль

— Кого бы я вызвал на дуэль? Не знаю. Кто бы вышел против меня? Честно, я не размышлял об этом. Вызвал бы я Карпина, когда был в «Спартаке»? Сто процентов, — сказал игрок в интервью каналу «Рашен футбол» на Youtube.