Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль
Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль.
Он назвал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, с которым он работал в «Спартаке».
— Кого бы я вызвал на дуэль? Не знаю. Кто бы вышел против меня? Честно, я не размышлял об этом. Вызвал бы я Карпина, когда был в «Спартаке»? Сто процентов, — сказал игрок в интервью каналу «Рашен футбол» на Youtube.
Артем Дзюба покинул «Спартак» в 2015 году и перешел в «Зенит». Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Спартака» в 2014 году.