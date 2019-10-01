Орлов ответил Уткину, назвавшему «Зенит» империей зла
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал высказывание известного блогера Василия Уткина, назвавшего «Зенит» империей зла.
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал высказывание известного блогера Василия Уткина, назвавшего «Зенит» империей зла.
«Уткин назвал “Зенит” империей зла? Ну, называть можно как угодно. Давайте “Реал” назовём империей зла, давайте называть “Спартак” империей зла. Вы забыли, что “Спартак” доминировал в советском футболе и в российском — в первые 10 лет под руководством Романцева.
Сейчас так получилось, что “Газпром” патронирует “Зенит”. А чем РЖД уступает “Газпрому”? Чем Федун и “Лукойл” уступают “Газпрому”? У “Динамо” — ВТБ. Наступил такой момент, что у “Зенита” хорошие условия. Надо благодарить “Газпром”, который вытащил “Зенит”, поднял его, и я благодарен как петербуржец», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».