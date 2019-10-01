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13:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов ответил Уткину, назвавшему «Зенит» империей зла

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал высказывание известного блогера Василия Уткина, назвавшего «Зенит» империей зла.

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Источник: РИА "Новости"

«Уткин назвал “Зенит” империей зла? Ну, называть можно как угодно. Давайте “Реал” назовём империей зла, давайте называть “Спартак” империей зла. Вы забыли, что “Спартак” доминировал в советском футболе и в российском — в первые 10 лет под руководством Романцева. Я-то всегда работал в Ленинграде с “Зенитом” — это была самая нищая команда. Прошло время — ситуация поменялась. Какие условия были у киевского “Динамо” и Лобановского? Какие условия были у “Спартака”, когда член Политбюро Гришин их опекал? “Динамо” Тбилиси, “Арарат”… Но мы всё равно один раз выиграли — в 1984 году, и тем ценнее эта победа.

Сейчас так получилось, что “Газпром” патронирует “Зенит”. А чем РЖД уступает “Газпрому”? Чем Федун и “Лукойл” уступают “Газпрому”? У “Динамо” — ВТБ. Наступил такой момент, что у “Зенита” хорошие условия. Надо благодарить “Газпром”, который вытащил “Зенит”, поднял его, и я благодарен как петербуржец», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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