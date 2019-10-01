СМИ: «Кристал Пэлас» намерен приобрести футболиста ЦСКА Чалова

В сезоне-2018/19 российский форвард принял участие в 37 матчах в различных турнирах за московский клуб, забив 17 мячей и сделав семь результативных передач. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, а также был признан лучшим футболистом по системе «гол+пас» в турнире и лучшим игроком прошедшего сезона. В текущем сезоне в 11 матчах чемпионата России он забил четыре гола и отдал две голевые передачи. За первую команду армейцев Чалов выступает с 2017 года, с ней он стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.