СМИ: «Кристал Пэлас» намерен приобрести футболиста ЦСКА Чалова
Трансферная стоимость игрока оценивается в $17 млн.
Трансферная стоимость игрока оценивается в $17 млн.
Ранее телеканал Sky Sports сообщал, что «Кристал Пэлас» в августе предлагал ЦСКА £23 млн (около $28 млн) за переход 21-летнего форварда, однако руководство московского клуба отказалось продавать футболиста. По информации источника, английский клуб намерен сделать новое предложение в зимнее трансферное окно. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Чалова оценивается в $17 млн.
В сезоне-2018/19 российский форвард принял участие в 37 матчах в различных турнирах за московский клуб, забив 17 мячей и сделав семь результативных передач. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, а также был признан лучшим футболистом по системе «гол+пас» в турнире и лучшим игроком прошедшего сезона. В текущем сезоне в 11 матчах чемпионата России он забил четыре гола и отдал две голевые передачи. За первую команду армейцев Чалов выступает с 2017 года, с ней он стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.
В составе сборной России он дебютировал в марте, он провел два матча за национальную команду, не отметившись результативными действиями.