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14:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Смолов получит миллионы рублей за разбитый им BMW

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов получит шесть миллионов рублей от страховой компании за разбитый им в ДТП автомобиль BMW. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Источник: РИА "Новости"

Суд принял сторону 29-летнего форварда. Четыре миллиона рублей ему присудили за ремонт разбитой машины. Остальные два миллиона он получит в качестве неустойки и платы за утрату товарной стоимости иномарки.

В августе 2018 года Смолов попал в ДТП, находясь за рулем BMW. Автомобиль форварда врезался в дорожное ограждение в Краснодаре. В ДТП никто не пострадал. Футболист скрылся с места происшествия. В итоге суд лишил Смолова прав на один год.

С 2015 по 2018 год форвард выступал за местный «Краснодар». В составе «быков» Смолов дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В августе 2018-го нападающий подписал контракт со столичным «Локомотивом», в составе которого стал серебряным призером чемпионата.

В составе сборной России Смолов провел 39 игр и забил 14 голов.

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