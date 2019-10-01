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15:02 (мск), источник: ТАСС

РФС проконсультируется с УЕФА после неназначенного пенальти в матче «Локомотив» — «Зенит»

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для уточнения понимания трактовки словосочетания «явная ошибка» после неназначения пенальти в ворота «Локомотива» в матче 11-го тура чемпионата России против «Зенита». Об этом журналистам во вторник сообщил руководитель проекта по внедрению системы видеоассистента рефери (VAR) в России Леонид Калошин.

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Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоялся в субботу и завершился победой московской команды со счетом 1:0, в каждом из таймов после использования VAR было отменено по одному голу в ворота каждой из команд. На первых минутах встречи полузащитник гостевой команды Магомед Оздоев упал в штрафной железнодорожников после контакта с хавбеком «Локомотива» Гжегожем Крыховяком, арбитры нарушения правил не усмотрели. Позднее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с ТАСС высказал мнение, что стоило воспользоваться VAR.

«Момент, наверное, самый сложный из всех матчей с VAR, учитывая кубковые встречи, — сказал Калошин. — Есть протокол использования VAR, который также сложен для арбитров, там есть такой пункт, касающийся того, что VAR может быть использован только в случае очевидной ошибки. Это написано и в правилах, и в регламенте. Но понятие “явная” и “очевидная ошибка” — размытое».

«Мало сомневающихся в том, что это пенальти, но сомневающихся в том, что это все очевидно, будет побольше. Мы пообщались, нам хотелось бы, чтобы в данной конкретной ситуации видеоассистенты вмешались. Мы отправили письмо в УЕФА для того, чтобы понимание трактовки словосочетания “явная ошибка” приходило к единому знаменателю», — добавил глава проекта по внедрению VAR в России.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 1128.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 21598 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминСергей Семак
Голы
Гжегож Крыховяк(Федор Смолов)48′
Составы команд
1Маринату Гильерме
99Андрей Лунев
20Владислав Игнатьев
15Вячеслав Караваев
31Мачей Рыбус
3Дуглас Сантос
5Бенедикт Хеведес
6Бранислав Иванович
14Ведран Чорлука
44Ярослав Ракицкий
90′
17Рифат Жемалетдинов
5Вильмар Барриос
85′
23Жоау Мариу
27Магомед Оздоев
6Дмитрий Баринов
22Артем Дзюба
7Гжегож Крыховяк
20′
11Себастьян Дриусси
82′
27Мурило
91Алексей Сутормин
9Федор Смолов
90′
18Юрий Жирков
70′
18Александр Коломейцев
20Роберт Мак
7Сердар Азмун
60′
14Далер Кузяев
84′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты0
8Удары (всего)4
3Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
3Угловые1
17Фолы17
0Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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