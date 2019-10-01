РФС проконсультируется с УЕФА после неназначенного пенальти в матче «Локомотив» — «Зенит»

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоялся в субботу и завершился победой московской команды со счетом 1:0, в каждом из таймов после использования VAR было отменено по одному голу в ворота каждой из команд. На первых минутах встречи полузащитник гостевой команды Магомед Оздоев упал в штрафной железнодорожников после контакта с хавбеком «Локомотива» Гжегожем Крыховяком, арбитры нарушения правил не усмотрели. Позднее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с ТАСС высказал мнение, что стоило воспользоваться VAR.
«Момент, наверное, самый сложный из всех матчей с VAR, учитывая кубковые встречи, — сказал Калошин. — Есть протокол использования VAR, который также сложен для арбитров, там есть такой пункт, касающийся того, что VAR может быть использован только в случае очевидной ошибки. Это написано и в правилах, и в регламенте. Но понятие “явная” и “очевидная ошибка” — размытое».
«Мало сомневающихся в том, что это пенальти, но сомневающихся в том, что это все очевидно, будет побольше. Мы пообщались, нам хотелось бы, чтобы в данной конкретной ситуации видеоассистенты вмешались. Мы отправили письмо в УЕФА для того, чтобы понимание трактовки словосочетания “явная ошибка” приходило к единому знаменателю», — добавил глава проекта по внедрению VAR в России.