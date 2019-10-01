«Пенальти на Оздоеве — самый сложный момент в российской истории ВАР». В РФС оценили работу судей в 11-м туре
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подвел итоги 11-го тура чемпионата России.
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подвел итоги 11-го тура чемпионата России.
На 1-й минуте матча между «Локомотивом» и «Зенитом» арбитр Михаил Вилков не назначил пенальти после падения в штрафной полузащитника петербуржцев Магомеда Оздоева.
— Для меня, для всего нашего департамента это 11-метровый удар, — сказал Егоров, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ». — С другой стороны, есть протокол ВАР, определенные процедуры. С позиции того, что мы увидели после игры, в этой ситуации нужно было назначить 11-метровый.
— Это самый сложный момент за все 26 матчей с использованием ВАР в России, — добавил руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин. — Понятие «явная и очевидная ошибка» может восприниматься разными людьми
На 38-й минуте того же матча Вилков сначала засчитал гол Федора Смолова, а после консультации с ВАР свое решение поменял. Взятие ворот было не засчитано
— Возможно, он (Вилков. — Прим. «СЭ») был слишком близко, — сказал Егоров. — Мы даже с повтора не с первого раза увидели, что это — нарушение. Я сам не видел. Возможно, арбитр находился чуть ближе, чем следовало. На картинке видно, что Вилков призывает игрока подниматься, то есть он не видел нарушения и посчитал, что все было в пределах правил. Слава Богу, что есть ВАР, который разобрался в ситуации.
В перерыве матча Смолов позволил себе резкие высказывания, комментируя отмененный гол. «Мы понимаем, что Федор погорячился. Тут нет темы для обсуждения. К судейству нужно относиться уважительно», — пояснил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.
В концовке матча между «Спартаком» и «Оренбургом» (1:2) произошло три ситуации, где арбитр встречи Станислав Васильев мог назначить пенальти в ворота гостей. В случае ничейного исхода
— Во всех трех моментах департамент поддерживает решение арбитра продолжить игру, — сказал Егоров. — На 87-й минуте произошло обычное игровое столкновение. По моменту на 90-й есть подробное видео, таких контактов очень много: Ларссон сам начал заваливаться еще до столкновения. Что касается момента на третьей добавленной минуте, там защитник выставил руки, а нападающий (Бакаев. — Прим. «СЭ») пятился назад и неестественно упал, усиливая контакт. В такие ключевые моменты матча нам бы хотелось, чтобы нарушение было понятно для всех.
После матча «Краснодара» и «Арсенала» (2:0) бригада главного арбитра встречи Василий Казарцев, в том числе ВАР Сергей Карасев и АВАР Виталий Мешков, подверглись резкой критики со стороны президента «Арсенала» Гурама Аджоева. Аджоев требовал отстранить Казарцева от судейства в
— Когда Гурам Захарович будет на моем месте, тогда и сможет определять кто должен судить, а кто нет, — сказал Егоров. — Какие к Казарцеву претензии? И по нашему мнению, и по мнению инспектора, арбитр провел хороший матч. Мы согласны со всеми его решениями.
Мельников при этом сообщил, что во время паузы в чемпионате России организация проведет дополнительное совещание с руководителями клубов по работе ВАР. Недовольство Аджоева во многом было вызвано с непониманием протокола работы ВАР.
— Мы сталкиваемся с тем, что не все руководители клубов до конца понимают принципы и аспекты работы ВАР, — сказал Мельников. — Это нормальный процесс, потому что ВАР появился недавно.
В матче «Крылья Советов» — «Тамбов» при счете 0:0 арбитр Сергей Иванов назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Александр Соболев пенальти реализовал, забив решающий гол в матче.
— Арбитр такого уровня как Сергей Иванов не имеет права назначать такие пенальти. Там был фол в нападении, Канунников нарушал правила, никакого пенальти не было, — сказал Егоров.