«Пенальти на Оздоеве — самый сложный момент в российской истории ВАР». В РФС оценили работу судей в 11-м туре

Источник: Спорт-Экспресс

О пенальти на Оздоеве

На 1-й минуте матча между «Локомотивом» и «Зенитом» арбитр Михаил Вилков не назначил пенальти после падения в штрафной полузащитника петербуржцев Магомеда Оздоева.

— Для меня, для всего нашего департамента это 11-метровый удар, — сказал Егоров, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ». — С другой стороны, есть протокол ВАР, определенные процедуры. С позиции того, что мы увидели после игры, в этой ситуации нужно было назначить 11-метровый.

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— Это самый сложный момент за все 26 матчей с использованием ВАР в России, — добавил руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин. — Понятие «явная и очевидная ошибка» может восприниматься разными людьми по-своему и от этого данный термин является достаточно размытым. Даже если вас здесь спросить, то могут быть разные мнения. То, что это пенальти как правильное техническое решение, будет мало сомневающихся. Но то, насколько это все очевидно, вопросов будет чуть больше. После тщательного анализа этой ситуации по видео в судейском департаменте пришли к следующему выводу: нам бы хотелось, что в подобной ситуации видеоассистенты вмешались бы. Но насколько это желание легитимно и соответствует интерпретации протокола ВАР, мы хотели бы обсудить с ИФАБ, соответствующее письмо туда направлено. Хочется, чтобы со временем понимание единой трактовки «явная и очевидная ошибка» пришло к общему знаменателю в мировом судейском сообществе.

Об отмененном голе Смолова

На 38-й минуте того же матча Вилков сначала засчитал гол Федора Смолова, а после консультации с ВАР свое решение поменял. Взятие ворот было не засчитано из-за фола Жоау Мариу на Дриусси несколькими секундами раньше.

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— Возможно, он (Вилков. — Прим. «СЭ») был слишком близко, — сказал Егоров. — Мы даже с повтора не с первого раза увидели, что это — нарушение. Я сам не видел. Возможно, арбитр находился чуть ближе, чем следовало. На картинке видно, что Вилков призывает игрока подниматься, то есть он не видел нарушения и посчитал, что все было в пределах правил. Слава Богу, что есть ВАР, который разобрался в ситуации.

В перерыве матча Смолов позволил себе резкие высказывания, комментируя отмененный гол. «Мы понимаем, что Федор погорячился. Тут нет темы для обсуждения. К судейству нужно относиться уважительно», — пояснил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

О пенальти в ворота «Оренбурга»

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В концовке матча между «Спартаком» и «Оренбургом» (1:2) произошло три ситуации, где арбитр встречи Станислав Васильев мог назначить пенальти в ворота гостей. В случае ничейного исхода экс-главный тренер красно-белых Олег Кононов, подавший в отставку, теоретически мог сохранить свой пост.

— Во всех трех моментах департамент поддерживает решение арбитра продолжить игру, — сказал Егоров. — На 87-й минуте произошло обычное игровое столкновение. По моменту на 90-й есть подробное видео, таких контактов очень много: Ларссон сам начал заваливаться еще до столкновения. Что касается момента на третьей добавленной минуте, там защитник выставил руки, а нападающий (Бакаев. — Прим. «СЭ») пятился назад и неестественно упал, усиливая контакт. В такие ключевые моменты матча нам бы хотелось, чтобы нарушение было понятно для всех.

О критике со стороны президента «Арсенала» Аджоева

После матча «Краснодара» и «Арсенала» (2:0) бригада главного арбитра встречи Василий Казарцев, в том числе ВАР Сергей Карасев и АВАР Виталий Мешков, подверглись резкой критики со стороны президента «Арсенала» Гурама Аджоева. Аджоев требовал отстранить Казарцева от судейства в премьер-лиге.

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— Когда Гурам Захарович будет на моем месте, тогда и сможет определять кто должен судить, а кто нет, — сказал Егоров. — Какие к Казарцеву претензии? И по нашему мнению, и по мнению инспектора, арбитр провел хороший матч. Мы согласны со всеми его решениями.

Мельников при этом сообщил, что во время паузы в чемпионате России организация проведет дополнительное совещание с руководителями клубов по работе ВАР. Недовольство Аджоева во многом было вызвано с непониманием протокола работы ВАР.

— Мы сталкиваемся с тем, что не все руководители клубов до конца понимают принципы и аспекты работы ВАР, — сказал Мельников. — Это нормальный процесс, потому что ВАР появился недавно. Когда-то и с принципом действия мобильных телефонов не все были знакомы. У нас есть поручение Александра Алаева в момент окна на матчи сборных организовать мероприятие, куда мы пригласим всех руководителей клубов. Надеюсь, коллеги нас не проигнорируют. Чтобы таких случаев, как после матча «Арсенала» и «Краснодара», не было. Мы подготовимся и обязательно разъясним все. Мы приглашаем Гурама Захаровича, готовы разобрать моменты матча с «Краснодаром» специально для него.

О пенальти в ворота «Тамбова»

В матче «Крылья Советов» — «Тамбов» при счете 0:0 арбитр Сергей Иванов назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Александр Соболев пенальти реализовал, забив решающий гол в матче.

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