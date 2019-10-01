Тедеско и «Спартак»: детали возможного контракта

Источник: Reuters

Срок

34-летний специалист уже добился определенных успехов с «Шальке» (второе место в бундеслиге в сезоне-2017/18, выход из группы Лиги чемпионов-2018/19), знает себе цену, поэтому не согласится на короткосрочный договор с москвичами. Проект соглашения предусматривает срок 2,5 года. С высокой долей вероятности, назначение произойдет в ходе октябрьской паузы в РПЛ на матчи в сборных.

Зарплата

В марте Тедеско был отстранен от работы с «Шальке», но он продолжает получать зарплату по контракту, действующему до середины 2022 года. Она, по данным немецким коллег, составляет около миллиона евро, поэтому красно-белые предложат Доменико оклад порядка 1,5 миллиона в год. Сейчас мяч, образно говоря, на стороне тренера: его кандидатуру одобрил высший менеджмент «Спартака», дав добро на переговоры. Договориться же с клубом из Гельзенкирхена проблем не составит — там только порадуются снижению финансовой нагрузки в случае, если Тедеско заключит контракт с другой командой и отпадет необходимость платить ему.

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Ответственность

Как мы уже сообщали, Тедеско — вариант, предложенный главному акционеру клуба Леониду Федуну генеральным директором Томасом Цорном. Да, добро на приглашение немца получено, но, насколько понимаю, Цорну четко дано понять: это твой кандидат, и ответственность за его возможные неудачи придется разделить в полной мере. Так что сценарий, при котором «Спартак» в случае если у Тедеско не получится, покинут оба, совсем не выглядит фантастикой.

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