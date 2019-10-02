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8«Спартак» и Кононов: хуже было только при Скале
1 октября, источник: ТАСС

Мешков рассудит «Краснодар» и «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из подмосковного Дмитрова обслужит матч 12-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентами станут Роман Усачев, Дмитрий Березнев, резервным судей назначен Сергей Иванов (все — Ростов-на-Дону). На матче будет работать система видеоассистента рефери (VAR), отвечать за нее будут Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Алексей Матюнин (Москва). Встреча пройдет 6 октября в Краснодаре.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 12, 6.10.2019, 19:00

Краснодар-Спартак-

Систему VAR также применят на матче между ЦСКА и «Ростовом». Главным арбитром игры, которая пройдет 6 октября в Москве, назначен Василий Казарцев (Санкт-Петербург), ассистентами — Валерий Данченко (Уфа), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервным судьей — Иван Сиденков (Санкт-Петербург). За VAR будут отвечать Сергей Карасев (Москва) и Алексей Сухой (Люберцы).

Матч между «Уфой» и «Ахматом» (Грозный) обслужит Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), «Оренбургом» и «Динамо» (Москва) — Павел Кукуян (Сочи), «Рубином» (Казан) и «Тамбовом» — Алексей Еськов (Москва), «Сочи» и «Крыльями Советов» (Самара) — Алексей Матюнин (Москва), «Уралом» (Екатеринбург) и «Зенитом» (Санкт-Петербург) — Николай Волошин (Смоленск), «Локомотивом» (Москва) и «Арсеналом» (Тула) — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

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