Мешков рассудит «Краснодар» и «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Ассистентами станут Роман Усачев, Дмитрий Березнев, резервным судей назначен Сергей Иванов (все — Ростов-на-Дону). На матче будет работать система видеоассистента рефери (VAR), отвечать за нее будут Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Алексей Матюнин (Москва). Встреча пройдет 6 октября в Краснодаре.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 12, 6.10.2019, 19:00 Краснодар - Спартак -

Систему VAR также применят на матче между ЦСКА и «Ростовом». Главным арбитром игры, которая пройдет 6 октября в Москве, назначен Василий Казарцев (Санкт-Петербург), ассистентами — Валерий Данченко (Уфа), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервным судьей — Иван Сиденков (Санкт-Петербург). За VAR будут отвечать Сергей Карасев (Москва) и Алексей Сухой (Люберцы).