Лига по справедливости: почему отставки в РПЛ стартовали так поздно

Источник: РИА "Новости"

Отставки главного тренера «Спартака» Олега Кононова и наставника «Ахмата» Рашида Рахимова после 11-го тура РПЛ не удивили публику на фоне результатов обеих команд. Примечательно то, что они стали первыми в этом сезоне. И произошли лишь после того, как было сыграно более трети чемпионата.

Обычно руководители клубов быстрее «рубят головы» тренерам, и уже в ходе первых 10 туров в паре-тройке команд происходят перестановки. В нынешнем сезоне всё по-другому. Пока менеджеры демонстрируют рекордное в истории чемпионата России терпение. Начиная с 1992 года еще ни разу не было такого, чтобы все главные тренеры премьер-лиги продержались на своих постах до 11-го тура включительно.

Уволить или принять отставку тренера — это всегда очень сложное решение. К этому должны прийти руководство клуба и сам наставник. Но практически всегда это продуманное решение. Безусловно, у нас ситуация с тренерскими отставками изменилась в лучшую сторону. Специалистам стали доверять гораздо больше. Радует, что в чемпионате нет прежней тренерской чехарды. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов

По собственному желанию

Формально Кононов и Рахимов покинули свои команды по собственному желанию. То есть руководители их не увольняли. Хотя результаты «Спартака» и «Ахмата» оставляли желать лучшего, поэтому со стороны казалось, что отставки обоих — дело времени.

Олег Кононов находился под огнем критики с самого начала работы в «Спартаке». Даже в короткие удачные отрезки он не пользовался популярностью у болельщиков. Отчасти против него сыграла любовь красно-белых фанатов к предшественнику — итальянцу Массимо Каррере, в 2017 году выигравшему с командой первое за 15 лет золото чемпионата России.

Летом, уже по ходу стартовавшего сезона, руководство «Спартака» радикально обновило состав, продав несколько ключевых игроков и купив на их место новых. После этого клуб одержал несколько ярких побед, в том числе над ЦСКА (2:1) в главном дерби страны. Но затем произошли вылет из Лиги Европы и четыре кряду поражения в чемпионате России. Воскресный домашний проигрыш «Оренбургу» (1:2) окончательно похоронил красно-белую карьеру Олега Кононова.

Я много критиковал Кононова за его работу в «Спартаке», но ситуация такая, что это просто не его команда и он тренер не для нее. Но это не значит, что он вообще плохой тренер. Он нормальный специалист с хорошей квалификацией. Просто «Спартак» настолько своеобразное место работы, что туда нужен очень харизматичный человек, каким, по моему мнению, Кононов не является. Я уже говорил и повторюсь: его изначально нельзя было назначать в этот клуб. Однако сейчас, на мой взгляд, выбрали самый неподходящий момент для его увольнения. Но это дело хозяйское. Экс-владелец красно-белых Андрей Червиченко

Рашид Рахимов — культовая фигура для грозненского футбола. Придя в «Ахмат» (тогда еще «Терек») в 2013-м, он продержался три с половиной года и несколько раз обновлял лучший результат команды в чемпионате России. Высшей точкой стало пятое место в 2017 году, после которого специалист ушел в отставку по состоянию здоровья. После него началась тренерская чехарда и ухудшение результатов.

Казалось, своим возвращением в Грозный летом 2018-го Рахимов положит ей конец. Но в итоге он продержался лишь год, и второе пришествие оказалось скомканным. В понедельник команда проиграла на выезде «Сочи» (0:2) и оказалась в зоне прямого вылета в ФНЛ. Исправлять ситуацию призван экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов.

В зоне риска

Далеко не факт, что на этом отставки тренеров закончатся. Меньше всего их было в сезоне-2010 — три. Не исключено, что в ближайшие недели этот показатель будет вновь достигнут, а возможно, и превзойден.

По мнению экспертов, в зоне риска находится Дмитрий Хохлов, чье «Динамо», несмотря на десятки миллионов евро, потраченных на летние трансферы, находится в зоне переходных матчей, а после следующего тура может оказаться и вовсе в зоне прямого вылета.

— Мне кажется, Хохлов абсолютно не тянет в «Динамо», — полагает Андрей Червиченко. — Если посмотреть на трансферы, то бело-голубых по тратам обошел только «Спартак» и, возможно, «Зенит». И при таких вложениях — примерно €40 млн — волочиться внизу таблицы в зоне переходных матчей — это просто позор. Опять же не говорю, что Хохлов — плохой тренер. Но в конкретной команде у него не получается. И не первый сезон. Думаю, что он следующий на выход.

Терпение и труд

Эксперты и некоторые руководители клубов отмечают, что сейчас к назначениям тренеров стали подходить более взвешенно, поэтому экстренных отставок меньше. Один из примеров — идущий седьмым «Урал». В прошлом сезоне команда провалила старт, но их главный тренер Дмитрий Парфенов сохранил свой пост и оправдал доверие.

Тогда мы начали очень неудачно, но потом выправили ситуацию. В этот раз хорошо стартовали, но затем немного сбавили. Если вы вспомните, тогда тоже были разные разговоры про Парфенова: «Надо менять, что это за тренер?» Но так будет всегда. Завтра мы проиграем две-три игры, и всё это начнется заново. Всякие моменты были, всякие мысли в голову приходили. Что уж тут скрывать, когда у команды что-то не получается, всегда думаешь, как улучшить игру, что сделать в этой ситуации. Может быть, тренер виноват, может быть, я виноват. Мы в одной команде. Есть спрос с наставника, и есть спрос с меня. Президент «Урала» Григорий Иванов

Специалисты связывают возросшее доверие к тренерам с тем, что уровень чемпионата России стал гораздо выше.

— На мой взгляд, это хорошо, что специалистов не так резко увольняют, — резюмировал Андрей Червиченко. — Мне кажется, наш чемпионат усилился и стал серьезней. Самое главное, нет проходных матчей и команд. Все бьются и не сдаются. Казалось бы, три тура назад «Сочи» был на дне таблицы, и все его похоронили. Но дальше клуб быстро реабилитировался и сейчас поднялся на десятое место. Все команды неплохо подготовлены тренерами и хорошо укомплектованы. И каждая представляет собой боевую единицу. Поэтому отставки случаются позже. Это первый год, когда я вижу, что никто не щадит себя на поле. И это то, к чему мы так долго шли.