Крыховяк признан РПЛ лучшим игроком сентября

Лучший футболист месяца был определен голосованием болельщиков, а также выбором экспертов РПЛ и экспертов основного телевещателя премьер-лиги — канала «Матч Премьер». Как отмечается, болельщики выбрали лучшим полузащитника ЦСКА Николу Влашича, но эксперты лиги и телеканала — Крыховяка.

Крыховяк в сентябре провел за «Локомотив» три матча в чемпионате России, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Оба гола поляка — в ворота «Сочи» (1:0) и петербургского «Зенита» (1:0) — оказались победными.