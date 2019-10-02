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11:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Крыховяк признан РПЛ лучшим игроком сентября

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги по итогам сентября, сообщается в официальном аккаунте РПЛ в сети Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Лучший футболист месяца был определен голосованием болельщиков, а также выбором экспертов РПЛ и экспертов основного телевещателя премьер-лиги — канала «Матч Премьер». Как отмечается, болельщики выбрали лучшим полузащитника ЦСКА Николу Влашича, но эксперты лиги и телеканала — Крыховяка.

Крыховяк в сентябре провел за «Локомотив» три матча в чемпионате России, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Оба гола поляка — в ворота «Сочи» (1:0) и петербургского «Зенита» (1:0) — оказались победными.

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