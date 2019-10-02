Крыховяк признан РПЛ лучшим игроком сентября
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим футболистом Российской
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим футболистом Российской
Лучший футболист месяца был определен голосованием болельщиков, а также выбором экспертов РПЛ и экспертов основного телевещателя
Крыховяк в сентябре провел за «Локомотив» три матча в чемпионате России, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Оба гола поляка — в ворота «Сочи» (1:0) и петербургского «Зенита» (1:0) — оказались победными.