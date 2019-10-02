Спортивный директор «Зенита» опроверг информацию о расизме в отношении Малкома

— Болельщики без ума от Малкома, — цитирует Рибалту AS. — Расизм? Этой фейк, который появился в интренете. Есть видео, которые доказывают, что этого (расизма) не было. Реальность состоит в том, что этот трансфер добавляет нам престижа, так как мы можем приобрести игрока непосредственно у «Барселоны».