Александр Панов: У Карреры были Промес, Зе Луиш, Фернанду. У Кононова — игроки, не прошедшие сборы

Источник: Спорт-Экспресс

При Кононове были и радостные минуты

— Не запоздала ли отставка? — первый вопрос Панову.

— Я, прежде всего, хочу поблагодарить Кононова за работу и пожелать ему удачи в дальнейшем. Все-таки при нем были и радостные минуты. Та же победа в дерби над ЦСКА, неплохой отрезок в чемпионате. Но в итоге стало ясно, что «Спартак» оказался не по зубам… Негатив по отношению к нему накапливался, накапливался, и все это вылилось в такую сложнейшую обстановку. Работать в ней — врагу не пожелаешь. Четыре поражения подряд, в том числе от «Уфы», «Урала», «Оренбурга», подвели черту. И в случае еще одного проигрыша мы вообще можем опуститься в зону переходных матчей, понимаете?

— А ведь следующий соперник «Краснодар».

— Нужно признать: Кононов не справился со своими обязанностями. Чтобы встряхнуть команду, нужно что-то менять. Состав уже нельзя, поэтому ушел тренер. Так что тут надо отдать должное Олегу Георгиевичу — правильное, мужественное решение, которое устроило всех.

— Вы были на матче с «Оренбургом», где фанаты оскорбляли тренера с трибун?

— Нет, немного приболел. Но, поверьте мне, не очень хочется слушать все это. Мы приходим на стадион отдохнуть и получить заряд положительной энергии. А негатива и так хватает в жизни. В любом случае, Кононов поступил верно, покинув «Спартак». То же самое было и с Глушаковым. Его оскорбляли с трибун — он ушел из команды. Зачем все доводить до абсурда?

— А вам вообще понятно за какие заслуги Кононова позвали в «Спартак»?

— Он поставил симпатичную игру в «Краснодаре», неплохо работал в «Арсенале». Создал довольно боевые коллективы. Просто «Спартак» — совсем другой уровень давления. Здесь нужно не только тренировать, но и здорово мотивировать футболистов, заряжать на каждый матч. И вот тут надо сказать спасибо Каррере. Он вселил в ребят веру в свои силы, влюбил в команду болельщиков. Мы приходили на стадион как на праздник. Наверное, это главное достижение Массимо. Парни выходили на поле с горящими глазами с одним желанием — победить, рвать! Сейчас этого не наблюдалось…

«Спартак» не готов физически, сзади — проходной двор

— Качество игры в последнее время оставляло желать лучшего…

— Да я бы не сказал, что оно провальное. С тем же «Оренбургом» нанесли 8 ударов в створ, выдали 69 процентов владения мячом. Блин, казалось бы, что еще нужно?! Но у гостей три удара — два гола. Это уже ни в какие рамки не лезет.

— Вопросы к защите?

— Да! Прежде всего, нужно разобраться с обороной. Я не призываю «Спартак» играть в закрытый футбол. Но нельзя, чтобы сзади был проходной двор! Как можно пропускать такие голы?

— Кто-то считает, что игроки не бились за тренера…

— Не могу так утверждать. У ребят просматривалось желание побеждать. Но чего-то не хватало… Мотивации.

— Дело только в ней?

— Еще и в «физике». Функционально красно-белые выглядят очень слабо. Поэтому ничего не могут сделать…

— Это уже вопрос к Кононову.

— Да сейчас новые тенденции какие-то пошли. Придумали пульсометрию, индивидуальный подход, все дела. А я бегал наравне со всеми! И никто мне почему-то пульс не мерил. Мы работали через не могу, закладывали характер, фундамент.

— Вернемся к «Спартаку».

— Ну вот «Локомотив», «Зенит», ЦСКА, «Ростов», «Краснодар» физически выглядят прилично. А «Спартак»… Да даже тот же «Сочи» смотрится очень прилично в этом плане. Команда Точилина бьется на поле все 90 минут. В этом компоненте мы уступаем соперникам. Вроде и вступаем в единоборства, но КПД не высок.

Понсе мне нравится, цепляется за мячи. Но где второй темп?

— Если не брать харизму и мотивационные моменты, как тренер Кононов слабее Карреры?

— Ну… Не знаю. Очень многое ведь зависит от исполнителей. У Карреры были Зе Луиш, Промес, Фернанду, Адриану, которые могли решить эпизод. Достаточно опытные исполнители, которые поиграли на высоком уровне. Плюс Каррера нашел им правильное применение на поле.

— Сегодня в «Спартаке» таких решальщиков нет?

— Пожалуй. Бакаев пытается решить эпизод в одиночку. Это, конечно, похвально. Но КПД маленький. Суеты много, желание огромное, а что получаем на выходе? Ну и нужно, наверное, учитывать возраст ребят. Много молодых игроков, опыт небогатый. Им надо набить шишки.

— Но есть же Шюррле. Или немец сдулся?

— Уверен, что Шюррле может играть лучше. Ему просто не хватает «физики». Вот и все. Отсюда все беды, ошибки, брак в передачах. Надо зимой гонять ребят как следует.

— А стоило ли Цорну затевать такую глобальную перестройку состава? Ушли Зе Луиш, Фернанду, Луиз Адриану. Но нашлась ли им достойная замена в «Спартаке»? Может быть, дело еще и в селекции?

— Конечно, новички не заменили ушедших. Им до них как до Луны. Но вот, например, Понсе мне нравится.

— Понсе?

— Да. У парня виден потенциал, двигается, старается. Но он зависим от полузащиты — идет мало тонких пасов из глубины. Аргентинец очень грамотно цепляется за мячи, просто у атак нет второго темпа. Одному ему объективно сложно. Любой форвард при таком положении вещей сдуется быстро.

— Думаете?

— А сколько «Спартак» простреливает с фланга? Очень мало! Края впереди не работают.

— Но ведь пасы можно давать и из глубины. За Тила отдали 18 миллионов — и где его тонкие передачи?

— Он хорош в отборе, да и созидать способен. Но один в поле не воин. В идеале играют 11 парней, которые здорово друг друга чувствуют на поле. В «Спартаке» такого сейчас нет. Команда только сформировалась. Да, в этом клубе нужно давать результат здесь и сейчас. Только давайте объективно смотреть на вещи. Появились новые футболисты. Некоторые из них даже сборы со «Спартаком» не проходили! Крал, Тил, Шюррле, Ларссон попали с корабля на бал, пришли по ходу сезона. Очень трудно сразу вписаться в команду, на которую давят все со всех сторон.

Тем не менее, в нескольких матчах красно-белые выглядели достойно. Мы даже подумали, что Кононов справляется. Но знаете, как бывает? Подойдя к черте, ее нужно переступить. Пока мы этого сделать не можем. Попали в функциональную яму. Порой из игры выпадает по три-четыре человека…

Ларссон боится играть в футбол, Зобнин превратился в робота

— Не потеряли веру в Ларссона? Ему от специалистов достается сейчас больше всего.

— В принципе, критика оправдана. Швед действует как-то робко. Я даже не знаю, почему. Такое ощущение, что Ларссон вообще боится играть в футбол! Но в этом и заключается задача тренера, чтобы раскрыть лучшие качества своего футболиста и правильно его использовать. Не совсем понимаю, почему Кононов так мало шансов давал Умярову. Мне этот парень понравился, молодец.

— Правый фланг «Спартака» — катастрофа?

— Коля Рассказов что-то потерялся после свадьбы. Я не пойму, что с ним происходит. Да и к Андрею Ещенко возникают вопросы… Очень много ребят выпадает.

— Кто не выпадает? Максименко?

— Держит уровень, спасает, тащит. Кто еще? Джикия, Жиго. Да даже Гулиев.

— Гулиев?

— Да, порой играет жестко, получает карточки. Но он пытается, старается действовать агрессивно в опорной зоне. Это похвально. Однако, в целом, средняя линия не тянет. Что я вижу? Если мы так выглядим, значит, не тренируем вскрытие флангов, быстрые контратаки. «Спартак» ведь переходит на чужую половину поля и встает! И пошли передачи поперек и назад, поперек и назад… Извините, но это не современный футбол. Современный футбол — это мяч вперед и полетели! Потерял — сразу же прессингуй на чужой половине, не давай дышать! Этого я вообще не вижу. Вот вам и вопросы к тренерскому штабу.

— Что происходит с Зобниным?

— Его тоже можно понять. Человек в данный момент пресытился футболом. Ему нужна передышка. Когда в последний раз он отдыхал? Рома превратился в робота. Ему говорят «выходи» — он выходит. Конечно, желание у парня есть, вот только психологически человек вымотан. Зобнин был истощен уже после чемпионат мира.

Надо проводить ротацию, чаще выпускать Умярова в паре с Гулиевым. Пусть Рома посидит на заменке какое-то время — ничего страшного. Сейчас он смотрится плохо. Объем работы большой, но пользы от нее нет. Дайте ему передышку! Умяров умеет играть — и в отборе и в созидании. Почему бы ему не доверять? Может быть, Зобнина вообще на какое-то время перевести в защиту.

— В оборону?

— А почему нет? Попробовать. Правый фланг у нас стал проблемный. Да и слева не все в порядке. Айртон все время бежит в атаку, а эффективность довольно низкая. Слишком много берет на себя и это вредит команде — у него хватает потерь.

Этому «Спартаку» поможет только Венгер

— Давайте о новом тренере. Сейчас появилась кандидатура 34-летнего экс-тренера «Шальке» Тедеско.

— Для меня сейчас есть только один кандидат.

— Кто же?

— Арсен Венгер. Очень хотел бы его увидеть в «Спартаке». Думаю, он смог бы создать сильную, интересную команду. А все остальные… Тедеско? Мало про него слышал.

— Он выходил с «Шальке» из группы в Лиге чемпионов. Но в 1/8 финала попал под каток «Манчестер Сити» — 2:10 по сумме двух встреч.

— Под «Сити» любой может попасть (смеется). Возможно, Тедеско и неплохой тренер, мне тяжело судить. Главное, чтобы не россиянин возглавил «Спартак». Нужен мотиватор. Такой как Каррера. При нем мы даже не ходили на стадион — летели! Я давно не видел, чтобы к тренеру относились с таким уважением. Наверное, только к Юрию Палычу Семину, у которого «Локо» так мощно играет! Такую банду создал, молодец!

А ведь Семин не намного старше Венгера. Было бы очень любопытно посмотреть на Арсена в «Спартаке». Мне кажется, только он поможет красно-белым. С такой харизмой, с такой репутацией! И сейчас свободен.

— Только Венгер привык в «Арсенале» все решать сам, контролировать процесс от и до.

— И это правильно. Тренер должен быть менеджером.

— Но дадут ли ему такую самостоятельность в «Спартаке»?

— Вот не знаю… Если не позволят, он и не придет… Здесь нужно подстраиваться под специфику работы Арсена. В России много нюансов, подводных течений — поэтому иностранным специалистам не всегда у нас комфортно.

— А вам не кажется, что сейчас тренера могут назначить только до лета, потому что потом придет Черчесов?

— Я бы не был так уверен. Разрешат ли Черчесову совмещать посты? Решится ли он покинуть сборную ради «Спартака»? И есть ли в этом смысл? Сейчас он на своем месте, у него все получается. Захочет ли ввязываться в клубные дела, менять режим работы? Риск, согласитесь, довольно серьезный. И оправдан ли он?

— Возвращение Карпина в «Спартак» реально?

— Валера сейчас на своем месте. «Ростов» — очень мощная команда, которую он создал вместе с клубом.

— Бердыев?