Агент Шюррле рассказал о болезни и сроках его выздоровления

«Андре не играет в последних матчах за «Спартак» из-за очень сильного бронхита. Надеюсь, что он поправится в ближайшие 10 дней.

Как он подцепил бронхит? Не знаю, не могу сказать точно. Может быть, в самолёте, может, из-за грязного воздуха", — приводит слова Хаспела Sport24.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.



Шюррле перешёл в московский клуб из дортмундской «Боруссии» летом на правах аренды. Он сыграл за красно-белых семь матчей в РПЛ, забил один гол и отдал две результативные передачи.