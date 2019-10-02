Агент Шюррле рассказал о болезни и сроках его выздоровления
Футбольный агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Андре Шюррле, рассказал
Футбольный агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Андре Шюррле, рассказал
Футбольный агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Андре Шюррле, рассказал
«Андре не играет в последних матчах за «Спартак»
Как он подцепил бронхит? Не знаю, не могу сказать точно. Может быть, в самолёте, может,
«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.
Шюррле перешёл в московский клуб из дортмундской «Боруссии» летом на правах аренды. Он сыграл за