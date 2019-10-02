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15:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Шюррле рассказал о болезни и сроках его выздоровления

Футбольный агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Андре Шюррле, рассказал из-за чего немецкий футболист не участвовал в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2) и игре 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» (2:1).

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Источник: РИА "Новости"

Футбольный агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Андре Шюррле, рассказал из-за чего немецкий футболист не участвовал в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2) и игре 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» (2:1).

«Андре не играет в последних матчах за «Спартак» из-за очень сильного бронхита. Надеюсь, что он поправится в ближайшие 10 дней.

Как он подцепил бронхит? Не знаю, не могу сказать точно. Может быть, в самолёте, может, из-за грязного воздуха", — приводит слова Хаспела Sport24.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

Шюррле перешёл в московский клуб из дортмундской «Боруссии» летом на правах аренды. Он сыграл за красно-белых семь матчей в РПЛ, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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