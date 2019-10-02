Полузащитник «Краснодара» пропустит один матч из-за дисквалификации

«Краснодар» в воскресенье дома обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:0 в 11-м туре чемпионата России. Вильена получил красную карточку в добавленное ко второму тайму время.

«Мы внимательно изучили эпизод, судья показал желтую карточку, а после VAR предъявил красную карточку. Поскольку удаление носило игровой характер, поэтому не стали применять дополнительной дисквалификации, то есть де Вильена пропустит один матч РПЛ», — сказал Григорьянц журналистам.

«По матчу “Локомотива” и “Зенита” — главный тренер “Локомотива” Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей за выходы за пределы технической зоны. “Локомотив” на 40 тысяч оштрафован за оскорбительные скандирования, “Зенит” — на 60 тысяч за оскорбительные скандирования, на 90 тысяч — за использование пиротехники», — отметил он.