Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Генк
Наполи
Футбол. Еврокубки
19:55
Славия Пр
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Зенит
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Валенсия
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Лилль
Челси
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» и Кононов: хуже было только при Скале
11Азмун не забивает в премьер-лиге уже девять часов
15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полузащитник «Краснодара» пропустит один матч из-за дисквалификации

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена пропустит один матч чемпионата России по футболу в результате дисквалификации, заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» в воскресенье дома обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:0 в 11-м туре чемпионата России. Вильена получил красную карточку в добавленное ко второму тайму время.

«Мы внимательно изучили эпизод, судья показал желтую карточку, а после VAR предъявил красную карточку. Поскольку удаление носило игровой характер, поэтому не стали применять дополнительной дисквалификации, то есть де Вильена пропустит один матч РПЛ», — сказал Григорьянц журналистам.

«По матчу “Локомотива” и “Зенита” — главный тренер “Локомотива” Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей за выходы за пределы технической зоны. “Локомотив” на 40 тысяч оштрафован за оскорбительные скандирования, “Зенит” — на 60 тысяч за оскорбительные скандирования, на 90 тысяч — за использование пиротехники», — отметил он.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Кому пиджак по размеру: 10 кандидатов на пост тренера 'Спартака'
Как гимнастка из СССР получила предложение руки от сына президента
«Испанцы нас задавили»: «Локо» смирился с третьим местом?
«В России футбол — война». Огненное интервью Слуцкого
Круче хоккейной классики. РФ сломала Канаду на волейбольном КМ
Медведева против Турсынбаевой, Орсер против Тутберидзе в Шанхае
Команда Кучерова — первая, Овечкина — шестая. Рейтинг клубов НХЛ
«Зенит» попытается сломать плохие традиции в игре с «Бенфикой»
Зидан: «Реал» ухудшил свое положение, но будет продолжать биться
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь