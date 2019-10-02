Кононов оштрафован за неявку на последнюю пресс-конференцию перед отставкой

Источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» 29 сентября на своем поле проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги, после которого Кононов проигнорировал обязательное флеш-интервью, а затем не явился на пресс-конференцию. Представители СМИ ждали Кононова около часа. В тот же вечер «Спартак» объявил об отставке тренера.

По словам Григорьянца, «Спартак» наказан штрафом за использование фанатами пиротехники и скандирование нецензурных выражений.