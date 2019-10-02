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8«Спартак» и Кононов: хуже было только при Скале
11Азмун не забивает в премьер-лиге уже девять часов
16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кононов оштрафован за неявку на последнюю пресс-конференцию перед отставкой

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча «Спартака» и «Оренбурга» оштрафовал Олега Кононова, занимавшего на тот момент пост главного тренера московской команды, за неявку на флеш-интервью и послематчевую пресс-конференцию, сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» 29 сентября на своем поле проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги, после которого Кононов проигнорировал обязательное флеш-интервью, а затем не явился на пресс-конференцию. Представители СМИ ждали Кононова около часа. В тот же вечер «Спартак» объявил об отставке тренера.

По словам Григорьянца, «Спартак» наказан штрафом за использование фанатами пиротехники и скандирование нецензурных выражений.

«Спартак» за пиротехнику оштрафован на 20 тысяч (рублей), за скандирование ненормативной лексики — на 70 тысяч. Что касается Кононова, за флеш-интервью — 50 тысяч рублей штрафа лично тренеру, а за непоявление на пресс-конференции — штраф лично Кононову 50 тысяч. Итого Кононов оштрафован на 100 тысяч, — сказал Григорьянц журналистам.

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 1129.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 20817 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовВладимир Федотов
Голы
Лоренсо Мельгарехо(Зелимхан Бакаев)65′
Андрей Малых(Георгий Зотов, Рикарду Алвеш)45′
Джордже Деспотович(Рикарду Алвеш)63′
Составы команд
98Александр Максименко
38Андрей Климович
92Николай Рассказов
12Андрей Малых
14Георгий Джикия
13Сергей Терехов
21′
29Илья Кутепов
6′
4Урош Радакович
10Зелимхан Бакаев
90+4′
31Виталий Шахов
25Лоренсо Мельгарехо
15Георгий Зотов
8Гус Тил
10Рикарду Алвеш
47Роман Зобнин
7Филип Рогич
6Айртон
45′
5Тимур Аюпов
38Андрей Ещенко
8Даниэл Мишкич
33′71′
19Эсекиэль Понсе
70′
9Джордже Деспотович
89′
23Джордан Ларссон
20Джоэль Фамейе
7Аяз Гулиев
74′
9Резиуан Мирзов
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
23Удары (всего)13
9Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
6Угловые7
16Фолы8
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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