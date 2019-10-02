«Сочи» оштрафован на 120 тысяч рублей за выбежавшего на поле болельщика

«Сочи» в понедельник дома победил «Ахмат» со счетом 2:0 в 11-м туре РПЛ. Во время встречи на поле выбежал болельщик, которого увели стюарды.

«Футбольный клуб “Сочи” за необеспечение безопасности на стадионе и появление постороннего оштрафован на 120 тысяч рублей», — сказал Григорьянц журналистам.

Также глава КДК сообщил, что московский ЦСКА за использование одной петарды болельщиком оштрафован на 10 тысяч рублей по итогам матча с екатеринбургским «Уралом». За скандирование зрителями во время игры нецензурной лексики казанский «Рубин» оштрафован на 10 тысяч рублей, «Уфа» — на 20 тысяч.