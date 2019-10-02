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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» оштрафован на 120 тысяч рублей за выбежавшего на поле болельщика

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Сочи» на 120 тысяч рублей за инцидент с выбежавшим на поле болельщиком во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом», сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» в понедельник дома победил «Ахмат» со счетом 2:0 в 11-м туре РПЛ. Во время встречи на поле выбежал болельщик, которого увели стюарды.

«Футбольный клуб “Сочи” за необеспечение безопасности на стадионе и появление постороннего оштрафован на 120 тысяч рублей», — сказал Григорьянц журналистам.

Также глава КДК сообщил, что московский ЦСКА за использование одной петарды болельщиком оштрафован на 10 тысяч рублей по итогам матча с екатеринбургским «Уралом». За скандирование зрителями во время игры нецензурной лексики казанский «Рубин» оштрафован на 10 тысяч рублей, «Уфа» — на 20 тысяч.

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