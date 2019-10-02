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17:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА предупредил о случаях мошенничества с приглашением в школу армейцев

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Московский ЦСКА предупредил об участившихся случаях обмана, когда мошенники в экипировке «красно-синих», представляясь работниками армейского футбольного клуба либо академии, обещают устроить игроков в детско-юношескую спортивную школу.

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«Мошенники в экипировке ПФК ЦСКА, представляясь работниками армейского клуба либо академии, обещают устроить игроков в ДЮСШ «красно-синих» либо отправить команду на сборы, за соответствующую плату — чаще всего называется сумма в 107 тысяч рублей, — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ДЮСШ ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте». — Такое происходит на небольших школьных турнирах, районных соревнованиях и т. д.

«Для убедительности мошенник предлагает заполнить заявление на фальшивом клубном бланке на имя генерального директора армейского клуба. Руководство ПФК ЦСКА напоминает, что обучение в армейской академии бесплатное. Сотрудники клуба и академии не делают подобных “коммерческих” предложений и не дают на заполнение никаких анкет», — отмечается в объявлении.

Также отмечается, что официальными платными подразделениями являются ЦСКА-2 и ДЮФА ЦСКА, а на сайте академии и ДЮФА указаны контактные телефоны, по которым любой желающий может удостовериться в правдивости той или иной информации.

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