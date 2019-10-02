«Спартак» продлил контракт с Данилиным, получившим тяжелую травму

Новое соглашение с 18-летним полузащитником рассчитано на четыре года. Перед подписанием контракта у футболиста было диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата левого коленного сустава, на восстановление после которого у него может уйти до восьми месяцев. Ситуация с травмой игрока повлияла на срок его контракта, так как изначально руководство «красно-белых» планировало подписать с ним трехлетнее соглашение.

«Данилин подписал новый контракт со “Спартаком”! Изначально речь шла о трехлетнем соглашении, но с учетом сложившихся обстоятельств руководство приняло решение поддержать талантливого воспитанника и предложить ему контракт на четыре года», — говорится в сообщении пресс-службы.