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17:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» продлил контракт с Данилиным, получившим тяжелую травму

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с футболистом второй команды Максимом Данилиным, который выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы.

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Новое соглашение с 18-летним полузащитником рассчитано на четыре года. Перед подписанием контракта у футболиста было диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата левого коленного сустава, на восстановление после которого у него может уйти до восьми месяцев. Ситуация с травмой игрока повлияла на срок его контракта, так как изначально руководство «красно-белых» планировало подписать с ним трехлетнее соглашение.

«Данилин подписал новый контракт со “Спартаком”! Изначально речь шла о трехлетнем соглашении, но с учетом сложившихся обстоятельств руководство приняло решение поддержать талантливого воспитанника и предложить ему контракт на четыре года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Данилин, воспитанник академии имени Федора Черенкова, играет за вторую команду «красно-белых» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в которых забил 2 мяча, также на его счету 2 гола в трех матчах за молодежную команду «Спартака».

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