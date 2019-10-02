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20:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзагоев: Абрамович с Жирковым передал — если хочу в АПЛ, надо только сказать

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси».

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Источник: РИА "Новости"

«Действительно, Абрамович через Жиркова передавал, если хочу в Англию, надо только сказать. Но условия меня смутили: тренируюсь с основой и играю только в Кубке. Если бы вернуть время, я бы согласился. Все говорят: он не уехал и загубил себя. Но не было предложений ни от “Арсенала”, ни от “Тоттенхэма”. В 2010-м был вариант со “Штутгартом”, вот туда надо было ехать», — сказал Дзагоев в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Дзагоев продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне на футбольное поле в матчах за ЦСКА он не выходил.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА лидирует, набрав после 11 туров 25 очков.

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