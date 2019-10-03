Президент «Ростова»: Мамаев вернется на прежний уровень, он игрок уровня сборной

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«Мы хотели видеть более атакующий красивый футбол, обсуждали это ещё в прошлом году, но были причины, по которым мы играли в пять защитников. Чтобы менять схему, нужны качественные игроки под эту схему. Перед этим сезоном мы приняли решение играть в четыре защитника. Тренерский штаб предупредил, что может потребоваться время и это может сказаться на результатах. Мы осознанно пошли на это и сказали, что готовы ждать. Футбол должен приносить удовольствие. И мы хотим, чтобы наши болельщики наслаждались игрой «Ростова».

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Я отчетливо знаю, какую команду и какой клуб я хочу видеть. Мы умышленно не называем целей на сезон и двигаемся шаг за шагом, от матча к матчу. Я хочу, чтобы «Ростов» был финансово стабильным клубом, который будет бороться за высокие места и регулярно выступать в еврокубках, независимо от того, кто будет президентом и акционером клуба.

Что касается Мамаева, то мы должны чётко знать, для чего нам нужен именно этот игрок, что он нам даёт. Подбор игроков — это вопрос не только психологической совместимости. Это принципиально важно для разработки тактических вариантов игры. Мы очень хорошо понимаем, для чего нам нужен Павел — это игрок уровня национальной сборной. Он пропустил год, но его физические и морально-волевые качества вселяют уверенность, что он вернётся на прежний уровень.