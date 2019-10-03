Вадим Евсеев: «Спартак»? Я работаю в «Уфе» и доволен этим
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от встречи с «Ахматом» в матче 12-го тура чемпионата России.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от встречи с «Ахматом» в матче 12-го тура чемпионата России.
Команда из Башкортостана занимает шестое место в турнирной таблице.
— У нас в
Пришел Шалимов, у него свое видение игры, поэтому будет
— После матча «Уфы» со «Спартаком» Шамиль Газизов сказал, что не будет чинить препятствия, если московский клуб позовет вас главным тренером. Вам было бы это интересно?
— Я работаю в «Уфе», и я этим доволен.