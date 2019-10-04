Павел Мамаев: Не ожидал такого теплого приема в «Ростове»
Новичок «Ростова» Павел Мамаев рассказал, как к нему отнеслись партнеры по команде и болельщики клуба.
Новичок «Ростова» Павел Мамаев рассказал, как к нему отнеслись партнеры по команде и болельщики клуба.
30-летний полузащитник подписал контракт на два года с командой из
Мамаев сможет сыграет за «Ростов» только во второй половине сезона, когда будет официально заявлен за команду.
— С начала этой недели ты тренировался по индивидуальной программе. Как себя чувствуешь?
— Впечатления отличные, все супер, — приводит слова Мамаева официальный сайт «Ростова». — Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю. Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними.
— Как тебя приняли в команде?
— Приняли как дома, все супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет.
— В соцсетях болельщики «Ростова» пишут тебе слова поддержки, некоторые ждут окончания тренировок, чтобы сфотографироваться.
— Большое спасибо им. Если честно, не ожидал такого теплого приема, мне очень приятно такое внимание и поддержка.