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13:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Павел Мамаев: Не ожидал такого теплого приема в «Ростове»

Новичок «Ростова» Павел Мамаев рассказал, как к нему отнеслись партнеры по команде и болельщики клуба.

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Источник: РИА "Новости"

30-летний полузащитник подписал контракт на два года с командой из Ростова-на-Дону, при этом в договоре прописана опция о возможности продления на один год. Напомним, что прошлым клубом Мамаева был «Краснодар», за который он выступал с 2013 года. Однако в октябре 2018-го футболист был арестован по обвинению в организации ряда драк в центре Москвы, после чего клуб расторг с ним контракт.

Мамаев сможет сыграет за «Ростов» только во второй половине сезона, когда будет официально заявлен за команду.

— С начала этой недели ты тренировался по индивидуальной программе. Как себя чувствуешь?

— Впечатления отличные, все супер, — приводит слова Мамаева официальный сайт «Ростова». — Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю. Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними.

— Как тебя приняли в команде?

— Приняли как дома, все супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет.

— В соцсетях болельщики «Ростова» пишут тебе слова поддержки, некоторые ждут окончания тренировок, чтобы сфотографироваться.

— Большое спасибо им. Если честно, не ожидал такого теплого приема, мне очень приятно такое внимание и поддержка.

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