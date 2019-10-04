Парень, из-за которого Галицкий поссорился с Федуном. Как играет за «Спартак» Иван Репях

Источник: Спорт-Экспресс

«В “Краснодаре” сказали, что он будет играть деревянными мячами на лысых полях»

Впервые имя Репяха стало известно широкой футбольной общественности в июне 2016 года. Тогда стоял вопрос о переходе в «Спартак» из «Краснодара» нападающего Федора Смолова — и появилась информация, что трансфер возможен только при выкупе футболиста за полную сумму отступных, составлявшую 30 миллионов евро. Причина такой принципиальной позиции «быков» — тот самый Репях, которого «Спартак» «увел» из академии южан.

Летом 2016-го парень перебрался Москву и переход стал скандальным. Красно-белые якобы нарушили джентльменское соглашение, согласно которому два клуба не уводят друг у друга юных игроков. Отношения между Галицким и Федуном на какое-то время испортились, и в том числе из-за Репяха не состоялась сделка по Смолову.

Елена, мама Ивана, отвечая в интернете на нападки на своего сына, объяснила, почему молодой футболист покинул «Краснодар»:

— Вы знаете, я устану писать, что произошло с нами за эти 17 месяцев, 4 судебных разбирательства, одно длилось 3,5 часа. В нескольких томах описано наше дело! В нашем округе мы его выиграли, потому что контракт у нас закончился в 2014 году! А дальше — увы … Когда родите своего ребенка, отдайте его в клуб «Краснодар», а потом на своей шкуре познаете все, тогда вы можете нас осудить! Я уважаю господина Галицкого, писала ему это в письме, с нами он встречаться не захотел, я и на суде говорила это не раз, но люди, которые управляют школой, не имеют педагогического образования, не умеют разговаривать с людьми. Мой ребенок не раб! Наш контракт закончился в 2014 году! Мы просили контракт на год, без всяких денег, с уменьшением нагрузки после операции, а директор просто посмеялся над нами! Дал контракт, где написано, что мы ребенка можем забрать по инвалидности или заплатить за него 5 миллионов евро. «Спартак» пришлось уговаривать, чтобы его взяли, потому что остальные клубы после звонка Галицкого отказались! А Фундукян (коммерческий директор клуба, директор академии — Прим. «СЭ») сказал, что он будет играть с деревянными мячами, на лысых полях!

Федун: «Репях? Вообще не знаю, кто это такой»

Впоследствии Федун, впрочем, опроверг взаимосвязь между молодым парнем и не состоявшейся покупкой лучшего на тот момент бомбардира премьер-лиги.

— Говорят, что Смолов не перешел в «Спартак» не из-за высокой стоимости, а из-за ваших не самых простых отношений с Галицким, — спросили Федуна журналисты «СЭ» в декабре 2017 года.

— У нас нормальный контакт с Галицким, можете у него спросить. Часто общаемся. А Смолов не перешел реально из-за большой трансферной цены. Галицкий не станет делать подарков, как и я, это же бизнес! Если футболист стоит 18 миллионов, его не продадут нам за восемь.

— История про Репяха — вымысел?

— Про кого?

— Про мальчика, который перешел из академии «Краснодара» в спартаковскую и Галицкий был этим очень недоволен.

— Вообще не знаю, кто это такой.

Кого потерял «Краснодар»?

О том, какого игрока потерял «Краснодар», мы попросили рассказать бывшего тренера юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения) Андрея Митина. Он дал лестную оценку хавбеку.

— Перспективы парня в таком возрасте оценивать тяжело, — рассказывал Митин в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Но в целом, техничный, активный, агрессивный игрок. Обладает необходимыми качествами для своей позиции. Иван не боится брать игру на себя. Бьет, отдает, отбирает. Нужно понимать, что он играет на довольно сложной позиции, в центре полузащиты. В России на ней сумасшедшая конкуренция. Хотя на фоне своих сверстников можно сказать, что Репях перспективный игрок. А дальше время покажет.

У меня никаких вопросов по дисциплине к нему не возникало. Парень старается, работает. Несмотря на свой рост, назабивал очень много голов, довольно важных. У него переходный возраст. Если начнет проигрывать в скорости, то… Пока он выделяется техникой.

В принципе, по стилю где-то похож на Аршавина. По росту, технике, резкости. По тому, что не боится принимать нестандартные решения. Кого напоминает из игроков премьер-лиги? Наверное, Шатова.

Но нужно понимать, что у Репяха и в его возрасте есть довольно серьезные конкуренты. Например, Петров из «Локомотива» и спартаковец Данилин.

Заметим, что Максим Петров, и Максим Данилин и сейчас вызывались зимой в юношескую сборную России, возглавляемую Александром Кержаковым (Данилин, правда, на днях получил тяжелую травму и рискует пропустить до восьми месяцев), а вот Репях — нет. В последний раз он выходил в составе национальной команды (U18) в сентябре прошлого года в товарищеской встрече с англичанами на позиции атакующего полузащитника (0:3) и был заменен в перерыве. Возможно, его еще вызовут на 1-й отборочный раунд чемпионата Европы, который пройдет в Уэльсе с 13 по 19 ноября.

Как проявляет себя в «Спартаке»?

В сезоне-2018/19 он не являлся игроком «старта» молодежки «Спартака». В 19 из 23 проведенных за дубль москвичей матчей Иван выходил на замену, забил три гола. Один победный — в ворота «Ахмата» (3:2). Заметим, что против молодежки «Краснодара» он вышел на 12 минут только в домашней встрече.

Репях напомнил о себе в мае 2018 года, когда на сайте «Спартака» появился обзор дерби с ЦСКА в рамках летнего первенства Москвы. Молодой хавбек оформил дубль и принес красно-белым победу — 2:1. Второй гол вообще получился настоящим шедевром. Подобрав мяч после отскока за линией штрафной, Репях первым касанием подбил его вверх, а вторым, не давая опуститься на землю, запустил за шиворот вратарю соперников точно в верхний угол. Гол стал победным в матче.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gGRoLZbtq8A" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем первенстве молодежных команды Репях — уже твердый игрок основы. Принял участие во всех 11 матчах (лишь в одном выходил на замену), на его счету один гол.