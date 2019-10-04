Малком: Пусть болельщики не беспокоятся, я скоро вернусь на поле
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий петербургского «Зенита» Малком в заявлении, предоставленном РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий петербургского «Зенита» Малком в заявлении, предоставленном РИА Новости
Малком перешел в «Зенит» из испанской «Барселоны» 2 августа и с тех пор провел только два матча в чемпионате России. Уже во второй своей игре за «сине-бело-голубых» 10 августа против московского «Динамо» бразилец получил травму и больше не появлялся на поле.
«Мне очень хочется сыграть в Лиге чемпионов в футболке “Зенита”, но сперва я должен полностью восстановиться. Пусть наши болельщики не беспокоятся — этот процесс пройдет очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость. Ощущаю поддержку со стороны руководства и одноклубников — они спрашивают, как мое здоровье, когда меня ждать в составе», — сказал Малком.
«Чувствую, что люди здесь заботятся обо мне и знают, что я могу помочь команде сотворить историю. Мы отлично стартовали в Лиге чемпионов, надеюсь, продолжим побеждать и успешно выйдем из группы. У меня деликатная травма — болит
Малком отметил, что приехал в