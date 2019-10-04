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16:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малком: Пусть болельщики не беспокоятся, я скоро вернусь на поле

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий петербургского «Зенита» Малком в заявлении, предоставленном РИА Новости пресс-службой «сине-бело-голубых», попросил болельщиков не беспокоиться за его здоровье и заверил, что скоро вернется на футбольное поле.

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Источник: Спорт РИА Новости

Малком перешел в «Зенит» из испанской «Барселоны» 2 августа и с тех пор провел только два матча в чемпионате России. Уже во второй своей игре за «сине-бело-голубых» 10 августа против московского «Динамо» бразилец получил травму и больше не появлялся на поле.

«Мне очень хочется сыграть в Лиге чемпионов в футболке “Зенита”, но сперва я должен полностью восстановиться. Пусть наши болельщики не беспокоятся — этот процесс пройдет очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость. Ощущаю поддержку со стороны руководства и одноклубников — они спрашивают, как мое здоровье, когда меня ждать в составе», — сказал Малком.

«Чувствую, что люди здесь заботятся обо мне и знают, что я могу помочь команде сотворить историю. Мы отлично стартовали в Лиге чемпионов, надеюсь, продолжим побеждать и успешно выйдем из группы. У меня деликатная травма — болит один-два дня, после чего все приходит в норму, я не чувствую боли, могу двигаться нормально. Но стоит ударить чуть сильнее, болевые ощущения возвращаются. Поэтому приходится много заниматься в тренажерном зале, делать кучу упражнений на растяжку, чтобы укрепить мышцы», — отметил бразилец.

Малком отметил, что приехал в Санкт-Петербург с огромным желанием побеждать. «Надеюсь, болельщики поддержат меня и помогут вернуться после травмы с тем же менталитетом, с которым я приехал в Петербург — с огромным желанием побеждать и приводить “Зенит” к титулам. Сейчас я думаю только о команде и, когда вернусь, отдам на поле максимум своих сил», — заявил футболист.

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