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18:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Польский журналист: Жамалетдинов может вернуться в ЦСКА, его трансфер провальный

Матеуш Сквиравски, журналист крупнейшего польского спортивного издания Wirtualna Polska, рассказал о перспективах в «Лехе» нападающего Тимура Жамалетдинова, права на которого принадлежат ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

«После этого сезона он, возможно, вернётся в ЦСКА — в настоящий момент “Лех” не хочет его выкупать. К сожалению, этот трансфер получился провальным. Когда его покупали, клуб думал, что Тимур очень талантлив, и хотел его протестировать. Может, у него и правда большой потенциал — кто знает. В сборной Польши есть Левандовски, Милик, но номер один всё равно Леви. Так же и в “Лехе” с Гюткьером», — сказал Сквиравски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА, за основную команду которого выступал с 2017 года. В январе этого года 22-летнего форварда арендовал «Лех». В нынешнем сезоне Тимур принял участие в 2 матчах чемпионата Польши, в которых не отметился результативными действиями.

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