Генеральный директор «Крыльев» прокомментировал интерес «МЮ» к Соболеву

«Реален ли интерес “Манчестер Юнайтед” к Соболеву? Парень растёт, прогрессирует, он полностью сосредоточен на футболе, так что в жизни всё возможно», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.