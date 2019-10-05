Четыре матча откроют в субботу программу 12-го тура чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В первой игре дня, которая начнется в 11:30 мск, встретятся «Уфа» и «Ахмат». Этот матч станет первым для нового главного тренера команды из Грозного Игоря Шалимова. 50-летний специалист на этом посту сменил Рашида Рахимова, который в общей сложности работал в клубе из столицы Чечни почти 4,5 года.

«Уфа» набрала 15 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, что является лучшим результатом для клуба на отсечке 11 туров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Грозненцы с девятью очкам располагаются на 15-й строчке. Беспроигрышная серия «Уфы» перед субботней встречей насчитывает три матча (победа и две ничьи). «Ахмат» не побеждает на протяжении семи встреч — последний раз команда набирала три очка 5 августа в домашней встрече с «Оренбургом» (2:1).

Премьер-лига 2019/2020 Тур 12, 5.10.2019, 11:30 Уфа - Ахмат -

«Уфа» в предстоящем матче не сможет рассчитывать на форварда Дмитрий Сысуев. Также под вопросом находится участие во встрече защитника Ионуца Неделчару. Вернувшийся к тренерской работе Шалимов будет обходиться без восстанавливающихся от травм вратаря Виталия Гудиева, полузащитника Раванелли и дисквалифицированного хавбека Антона Швеца.

Черная полоса «Динамо»

В 14:00 мск в Оренбурге одноименная команда сыграет с московским «Динамо». На данный момент клубы располагаются на 11-й и 14-й строчках, набрав 11 и 10 очков соответственно. Москвичи подходят к выездному матчу с серией из четырех игр без побед (две ничьи, два поражения). «Оренбург» за аналогичный период одержал три победы и потерпел одно поражение.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 12, 5.10.2019, 14:00 Оренбург - Динамо -

В предстоящей игре у хозяев поля не сыграют отбывающий дисквалификацию полузащитник Даниэль Мишкич и восстанавливающийся от травмы защитник Эдуард Готлиб. У «Динамо» дисквалифицирован игрок обороны Заурбек Плиев. Вероятно, на поле не сможет выйти недавно приступивший к тренировкам Антон Соснин.

В 16:30 мск «Рубин» в Казани встретится с «Тамбовом». Казанский клуб не побеждал с 18 августа и занимает с 11 очками 13-е место в таблице. «Тамбов», имеющий в активе восемь очков, находится на последней строчке. В этой игре хозяева поля не смогут рассчитывать на травмированного защитника Силвие Бегича, а гостям придется обходиться без дисквалифицированных игроков обороны Гурама Тетрашвили и Сослана Таказова.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 12, 5.10.2019, 16:30 Рубин - Тамбов -

Программу игрового дня закроет матч между «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». Занимающие 10-е и 12-е места команды выйдут на поле в 19:00 мск. Оба клуба подходят ко встрече на стадионе «Фишт» в неплохой форме — хозяева в двух последних встречах одержали победы над «Динамо» (3:2) и «Ахматом» (2:0), а гости разошлись миром с тем же «Ахматом» (1:1) и дома обыграли «Тамбов» (2:0). У сочинцев во встрече не сможет принять участие форвард Максим Барсов, у самарцев — дисквалифицированный полузащитник Дмитрий Кабутов и травмированный защитник Владимир Полуяхтов.