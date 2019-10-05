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13:40 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» победил «Уфу» в РПЛ в первом матче под руководством Шалимова

УФА, 5 октября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» на выезде переиграл «Уфу» со счетом 1:0 в первом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч на 9-й минуте забил венесуэльский защитник Вилькер Анхель, признанный лучшим игроком встречи.

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Игорь Шалимов провел первый матч в качестве наставника «Ахмата». 50-летний специалист 30 сентября на этом посту сменил Рашида Рахимова, который в общей сложности работал в клубе из столицы Чечни почти 4,5 года.

«Ахмат» покинул зону вылета и занимает 11-е место, набрав 12 очков. «Уфа» занимает шестую строчку, в активе команды 15 очков. «Ахмат» не мог победить на протяжении семи встреч в РПЛ (три ничьи и четыре поражения). Беспроигрышная серия «Уфы» перед субботней встречей насчитывала три матча (победа и две ничьи).

13-й тур откроется матчем между «Ахматом» и московским «Локомотивом», встреча пройдет в Грозном 18 октября. «Уфа» дома сыграет с московским ЦСКА 20 октября.

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Уфа
0:1
Первый тайм: 0:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 125.10.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Нефтяник
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевИгорь Шалимов
Голы
Вилькер Анхель(Олег Иванов, Магомед Мусалов)9′
Составы команд
31Александр Беленов
16Евгений Городов
33Александр Сухов
40Ризван Уциев
2Данил Круговой
5Магомед Мусалов
4Алексей Никитин
4Вилькер Анхель
27Йонуц Неделчару
15Андрей Семенов
55Джемал Табидзе
58′
21Одисе Роши
8Кэтэлин Карп
11Силва Лима Исмаэл
74Даниил Фомин
19Олег Иванов
10Оливье Тилль
76′
77Бернард Бериша
83′
99Андрей Козлов
7Магомед Митришев
17Николай Гиоргобиани
31′
88Денис Глушаков
25′71′
32Андрес Вомбергар
32′
20Зоран Нижич
57Вячеслав Кротов
56′
18Андрес Понсе
40′64′
11Ловро Бизяк
17Аблай Мбенг
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты5
6Удары (всего)14
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые6
12Фолы15
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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