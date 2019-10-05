«Ахмат» победил «Уфу» в РПЛ в первом матче под руководством Шалимова

Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч на 9-й минуте забил венесуэльский защитник Вилькер Анхель, признанный лучшим игроком встречи.

Игорь Шалимов провел первый матч в качестве наставника «Ахмата». 50-летний специалист 30 сентября на этом посту сменил Рашида Рахимова, который в общей сложности работал в клубе из столицы Чечни почти 4,5 года.

«Ахмат» покинул зону вылета и занимает 11-е место, набрав 12 очков. «Уфа» занимает шестую строчку, в активе команды 15 очков. «Ахмат» не мог победить на протяжении семи встреч в РПЛ (три ничьи и четыре поражения). Беспроигрышная серия «Уфы» перед субботней встречей насчитывала три матча (победа и две ничьи).

13-й тур откроется матчем между «Ахматом» и московским «Локомотивом», встреча пройдет в Грозном 18 октября. «Уфа» дома сыграет с московским ЦСКА 20 октября.