«Ахмат» победил «Уфу» в РПЛ в первом матче под руководством Шалимова
УФА, 5 октября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» на выезде переиграл «Уфу» со счетом 1:0 в первом матче 12-го тура Российской
УФА, 5 октября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» на выезде переиграл «Уфу» со счетом 1:0 в первом матче 12-го тура Российской
Единственный мяч на 9-й минуте забил венесуэльский защитник Вилькер Анхель, признанный лучшим игроком встречи.
Игорь Шалимов провел первый матч в качестве наставника «Ахмата». 50-летний специалист 30 сентября на этом посту сменил Рашида Рахимова, который в общей сложности работал в клубе из столицы Чечни почти 4,5 года.
«Ахмат» покинул зону вылета и занимает 11-е место, набрав 12 очков. «Уфа» занимает шестую строчку, в активе команды 15 очков. «Ахмат» не мог победить на протяжении семи встреч в РПЛ (три ничьи и четыре поражения). Беспроигрышная серия «Уфы» перед субботней встречей насчитывала три матча (победа и две ничьи).
13-й тур откроется матчем между «Ахматом» и московским «Локомотивом», встреча пройдет в Грозном 18 октября. «Уфа» дома сыграет с московским ЦСКА 20 октября.
|Вадим Евсеев
|Игорь Шалимов
|Вилькер Анхель(Олег Иванов, Магомед Мусалов)
|9′
|31
|Александр Беленов
|16
|Евгений Городов
|33
|Александр Сухов
|40
|Ризван Уциев
|2
|Данил Круговой
|5
|Магомед Мусалов
|4
|Алексей Никитин
|4
|Вилькер Анхель
|27
|Йонуц Неделчару
|15
|Андрей Семенов
|55
|Джемал Табидзе
58′
|21
|Одисе Роши
|8
|Кэтэлин Карп
|11
|Силва Лима Исмаэл
|74
|Даниил Фомин
|19
|Олег Иванов
|10
|Оливье Тилль
76′
|77
|Бернард Бериша
83′
|99
|Андрей Козлов
|7
|Магомед Митришев
|17
|Николай Гиоргобиани
31′
|88
|Денис Глушаков
25′71′
|32
|Андрес Вомбергар
32′
|20
|Зоран Нижич
|57
|Вячеслав Кротов
56′
|18
|Андрес Понсе
40′64′
|11
|Ловро Бизяк
|17
|Аблай Мбенг
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|6
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)