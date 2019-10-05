«Динамо» проиграло третий матч подряд в РПЛ, уступив в меньшинстве «Оренбургу»

Источник: РИА "Новости"

В составе «Оренбурга» отличились Артем Кулишев (61-я минута) и Урош Радакович (88). На 42-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Динамо» Артур Юсупов. Защитник «Динамо» Григорий Морозов провел 100-й матч за клуб во всех турнирах.

Лучшим игроком встречи был признан защитник «Оренбурга» Сергей Терехов. На 43-й минуте был заменен футболист «Динамо» Жоаозиньо, который получил травму. По сообщениям СМИ, игрок покинул стадион до окончания встречи, его отвезли в больницу с подозрением на перелом. В компенсированное время ко второму тайму главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов получил желтую карточку.

«Динамо» и «Оренбург» встретились в третий раз в истории, на счету «Оренбурга» две победы, «Динамо» победило оренбургский клуб один раз. Безвыигрышная серия «Динамо» в текущем чемпионате России составляет пять матчей (две ничьи, три поражения), «Динамо» потерпело третье поражение подряд в РПЛ. «Оренбург» одержал четвертую победу в пяти последних матчах РПЛ.

«Оренбург» поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков, «Динамо» находится в зоне вылета, располагаясь на предпоследнем, 15-м месте (10 очков). В 13-м туре «Динамо» примет «Краснодар», матч пройдет 20 октября, в этот же день «Оренбург» дома сыграет с самарским клубом «Крылья Советов».