«Динамо» проиграло третий матч подряд в РПЛ, уступив в меньшинстве «Оренбургу»
ОРЕНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» на выезде уступил «Оренбургу» со счетом 0:2 в матче 12-го тура Российской
ОРЕНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» на выезде уступил «Оренбургу» со счетом 0:2 в матче 12-го тура Российской
В составе «Оренбурга» отличились Артем Кулишев (61-я минута) и Урош Радакович (88). На 42-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Динамо» Артур Юсупов. Защитник «Динамо» Григорий Морозов провел 100-й матч за клуб во всех турнирах.
Лучшим игроком встречи был признан защитник «Оренбурга» Сергей Терехов. На 43-й минуте был заменен футболист «Динамо» Жоаозиньо, который получил травму. По сообщениям СМИ, игрок покинул стадион до окончания встречи, его отвезли в больницу с подозрением на перелом. В компенсированное время ко второму тайму главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов получил желтую карточку.
«Динамо» и «Оренбург» встретились в третий раз в истории, на счету «Оренбурга» две победы, «Динамо» победило оренбургский клуб один раз. Безвыигрышная серия «Динамо» в текущем чемпионате России составляет пять матчей (две ничьи, три поражения), «Динамо» потерпело третье поражение подряд в РПЛ. «Оренбург» одержал четвертую победу в пяти последних матчах РПЛ.
«Оренбург» поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков, «Динамо» находится в зоне вылета, располагаясь на предпоследнем, 15-м месте (10 очков). В 13-м туре «Динамо» примет «Краснодар», матч пройдет 20 октября, в этот же день «Оренбург» дома сыграет с самарским клубом «Крылья Советов».
|Владимир Федотов
|Дмитрий Хохлов
|Артем Кулишев(Сергей Терехов, Георгий Зотов)
|61′
|Урош Радакович(Рикарду Алвеш)
|88′
|38
|Андрей Климович
|1
|Антон Шунин
|12
|Андрей Малых
|17
|Сергей Паршивлюк
|15
|Георгий Зотов
|2
|Григорий Морозов
|4
|Урош Радакович
36′
|24
|Роман Евгеньев
82′
|13
|Сергей Терехов
|44
|Тони Шуньич
|5
|Тимур Аюпов
|8
|Кирилл Панченко
|7
|Филип Рогич
|11
|Себастьян Шиманьски
|9
|Джордже Деспотович
|10
|Силвестр Игбун
|31
|Виталий Шахов
66′
|6
|Артур Юсупов
21′42′
|3
|Михаил Сиваков
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
43′
|10
|Рикарду Алвеш
90′
|20
|Вячеслав Грулев
81′
|17
|Жига Шкофлек
|99
|Рамиль Шейдаев
|20
|Джоэль Фамейе
53′
|77
|Шарль Каборе
71′
|32
|Артем Кулишев
|88
|Оскар Хильемарк
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|15
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Наиль Сейфетдинов(Россия, Казань)