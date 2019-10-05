«Динамо» снова проиграло. И это уже никого не удивляет

Источник: РИА "Новости"

Премьер-лига

12-й тур

«Оренбург» — «Динамо» (Москва) — 2:0 (0:0)

Голы: Кулишев, 61 (1:0). Радакович, 88 (2:0).

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Шахов (Сиваков, 66), Зотов, Аюпов, Рогич, Рикарду Алвеш (Шкофлек, 90), Фамейе (Кулишев, 53), Деспотович.

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Юсупов, Каборе (Хильемарк, 71), Панченко, Шиманьски, Жоаузинью (Грулев, 43. Шейдаев, 81), Игбун.

Предупреждения: Юсупов, 21. Радакович, 36. Евгеньев, 82.

Удаление: Юсупов, 42 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).

Судьи: Кукуян (Сочи). Сейфетдинов (Казань), Ширяев (Ставрополь).

5 октября. Оренбург. Стадион «Газовик».

Вера Хохлова

Выступление «Динамо» в матче против «Ростова» было ужасным. Нашлись, правда, те, кто считал, что ничего страшного не случилось и дела, наоборот, налаживаются. Мол, и моменты были, и мысль в игре прослеживалась, и характер команда проявила — но вот не сложилось.

Похоже, схожим образом рассуждал и главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов. Поскольку изменения в стартовый состав внес минимальные — Паршивлюк появился вместо дисквалифицированного Плиева, плюс, наконец, вернулся в ворота Шунин, а напортачивший в Ростове-на-Дону Лещук присел в запас. Составив там компанию Филиппу, Нойштедтеру, Хильемарку и другим громким летним приобретениям. Спасать бело-голубое отечество должны были все те же — Жоаузинью, Панченко, Юсупов, Игбун.

Красная для Юсупова

Получалось так себе. Мячом, конечно, в первом тайме «Динамо» владело много, но владение это было, как сейчас принято говорить, стерильным. И «Оренбург» совершенно не возражал против такого развития событий, совершенно не претендуя на контроль над территорией.

Можно, конечно, сказать про моменты и реализацию, но возникавшие у «Динамо» шансы забить были какими-то шальными. Лучший не использовал Панченко — вратарь «Оренбурга» Климович не слишком удачно отразил дальний удар Морозова, но успел подняться и справиться с добиванием форварда.

Был еще дальний удар Шиманьски, когда мяч после небольшого рикошета едва не юркнул в дальний угол — но возможность пробить поляк получил после серии отскоков, а не какой-то осмысленной комбинации. Мог забить Жоаузинью, подкараулив ошибку Климовича на выходе. В этом эпизоде русский бразилец получил травму голеностопа и еще до перерыва покинул поле, после чего сразу же отправился в одну из местных больниц.

Но при всем при этом игра хозяев смотрелась более цельной и осмысленной. «Оренбург» спокойно и терпеливо караулил ошибки игроков «Динамо». Это вполне могло сработать — Зотов перехватил плохую передачу в исполнении Каборе и хлестко пробил — гостей спас Шунин.

Безусловно, «Динамо» не повезло с удалением Юсупова. Хотя отчасти бело-голубые виноваты сами. Первое предупреждение хавбек получил после того, как в подкате пошел доставать мяч после ужасного паса Паршивлюка — не достал, зато врезал по ногам Аюпову. Хотя по второй желтой карточке у представителей бело-голубых могут быть вопросы: если Юсупов и прихватил рукой Рикарду Алвеша, то касание было минимальным, а дальше бразилец грамотно все изобразил для рефери Павла Кукуяна.

Бело-голубой кошмар

У «Динамо» было 15 минут в перерыве, чтобы понять, что делать дальше, но, такое ощущение, что мозговой штурм проводил тренерский штаб «Оренбурга». С началом второго тайма хозяева заиграли куда активнее и агрессивнее, чем в первой половине. Давление, активное использование флангов, дальние удары — уральцы демонстрировали весь арсенал приемов, как взламывать насыщенную оборону. Так что гол Кулишева выглядел вполне закономерным — после подачи экс-динамовца Терехова с левого фланга он опередил бросившегося на перехват Шунина.

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Забив, «Оренбург» сбавил обороты, что объяснимо — вряд ли команда Владимира Федотова готова играть в таком активно-агрессивном режиме постоянно. Вот только «Динамо» это никак не помогло — придумать что-то интересное в атаке бело-голубые были не в состоянии, и численное меньшинство вкупе с травмой Жоаузинью вряд ли могут служить тут оправданием. В конце концов, этот «Оренбург» собирался уже по ходу этого сезона, однако командные взаимодействия отлажены у него куда лучше.

Едва теплившиеся надежды болельщиков бело-голубых на спасение окончательно добила ошибка Шунина на выходе после подачи углового. Радаковичу не пришлось даже бить — мяч от его коленки просто отскочил в ворота.

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И еще одна деталь, характеризующая нынешнее состояние «Динамо» — москвичи стали первой командой в этом чемпионате, кто не сумел забить «Оренбургу», до этого уральцы пропускали на протяжении 11-ти туров подряд.