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16:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» снова проиграло. И это уже никого не удивляет

Теперь бело-голубые принесли праздник в Оренбург.

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Источник: РИА "Новости"

Премьер-лига
12-й тур
«Оренбург» — «Динамо» (Москва) — 2:0 (0:0)
Голы: Кулишев, 61 (1:0). Радакович, 88 (2:0).
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Шахов (Сиваков, 66), Зотов, Аюпов, Рогич, Рикарду Алвеш (Шкофлек, 90), Фамейе (Кулишев, 53), Деспотович.
«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Юсупов, Каборе (Хильемарк, 71), Панченко, Шиманьски, Жоаузинью (Грулев, 43. Шейдаев, 81), Игбун.
Предупреждения: Юсупов, 21. Радакович, 36. Евгеньев, 82.
Удаление: Юсупов, 42 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).
Судьи: Кукуян (Сочи). Сейфетдинов (Казань), Ширяев (Ставрополь).
5 октября. Оренбург. Стадион «Газовик».

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Хохлов: Хотелось бы отметить «прекрасное» судейство в матче с «Лучом»

Вера Хохлова

Выступление «Динамо» в матче против «Ростова» было ужасным. Нашлись, правда, те, кто считал, что ничего страшного не случилось и дела, наоборот, налаживаются. Мол, и моменты были, и мысль в игре прослеживалась, и характер команда проявила — но вот не сложилось.

Похоже, схожим образом рассуждал и главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов. Поскольку изменения в стартовый состав внес минимальные — Паршивлюк появился вместо дисквалифицированного Плиева, плюс, наконец, вернулся в ворота Шунин, а напортачивший в Ростове-на-Дону Лещук присел в запас. Составив там компанию Филиппу, Нойштедтеру, Хильемарку и другим громким летним приобретениям. Спасать бело-голубое отечество должны были все те же — Жоаузинью, Панченко, Юсупов, Игбун.

Красная для Юсупова

Получалось так себе. Мячом, конечно, в первом тайме «Динамо» владело много, но владение это было, как сейчас принято говорить, стерильным. И «Оренбург» совершенно не возражал против такого развития событий, совершенно не претендуя на контроль над территорией.

Можно, конечно, сказать про моменты и реализацию, но возникавшие у «Динамо» шансы забить были какими-то шальными. Лучший не использовал Панченко — вратарь «Оренбурга» Климович не слишком удачно отразил дальний удар Морозова, но успел подняться и справиться с добиванием форварда.

Был еще дальний удар Шиманьски, когда мяч после небольшого рикошета едва не юркнул в дальний угол — но возможность пробить поляк получил после серии отскоков, а не какой-то осмысленной комбинации. Мог забить Жоаузинью, подкараулив ошибку Климовича на выходе. В этом эпизоде русский бразилец получил травму голеностопа и еще до перерыва покинул поле, после чего сразу же отправился в одну из местных больниц.

Но при всем при этом игра хозяев смотрелась более цельной и осмысленной. «Оренбург» спокойно и терпеливо караулил ошибки игроков «Динамо». Это вполне могло сработать — Зотов перехватил плохую передачу в исполнении Каборе и хлестко пробил — гостей спас Шунин.

Безусловно, «Динамо» не повезло с удалением Юсупова. Хотя отчасти бело-голубые виноваты сами. Первое предупреждение хавбек получил после того, как в подкате пошел доставать мяч после ужасного паса Паршивлюка — не достал, зато врезал по ногам Аюпову. Хотя по второй желтой карточке у представителей бело-голубых могут быть вопросы: если Юсупов и прихватил рукой Рикарду Алвеша, то касание было минимальным, а дальше бразилец грамотно все изобразил для рефери Павла Кукуяна.

Бело-голубой кошмар

У «Динамо» было 15 минут в перерыве, чтобы понять, что делать дальше, но, такое ощущение, что мозговой штурм проводил тренерский штаб «Оренбурга». С началом второго тайма хозяева заиграли куда активнее и агрессивнее, чем в первой половине. Давление, активное использование флангов, дальние удары — уральцы демонстрировали весь арсенал приемов, как взламывать насыщенную оборону. Так что гол Кулишева выглядел вполне закономерным — после подачи экс-динамовца Терехова с левого фланга он опередил бросившегося на перехват Шунина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Забив, «Оренбург» сбавил обороты, что объяснимо — вряд ли команда Владимира Федотова готова играть в таком активно-агрессивном режиме постоянно. Вот только «Динамо» это никак не помогло — придумать что-то интересное в атаке бело-голубые были не в состоянии, и численное меньшинство вкупе с травмой Жоаузинью вряд ли могут служить тут оправданием. В конце концов, этот «Оренбург» собирался уже по ходу этого сезона, однако командные взаимодействия отлажены у него куда лучше.

Едва теплившиеся надежды болельщиков бело-голубых на спасение окончательно добила ошибка Шунина на выходе после подачи углового. Радаковичу не пришлось даже бить — мяч от его коленки просто отскочил в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

И еще одна деталь, характеризующая нынешнее состояние «Динамо» — москвичи стали первой командой в этом чемпионате, кто не сумел забить «Оренбургу», до этого уральцы пропускали на протяжении 11-ти туров подряд.

Дмитрий Гирин

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Оренбург
2:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 125.10.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Газовик, 4062 зрителя
Главные тренеры
Владимир ФедотовДмитрий Хохлов
Голы
Артем Кулишев(Сергей Терехов, Георгий Зотов)61′
Урош Радакович(Рикарду Алвеш)88′
Составы команд
38Андрей Климович
1Антон Шунин
12Андрей Малых
17Сергей Паршивлюк
15Георгий Зотов
2Григорий Морозов
4Урош Радакович
36′
24Роман Евгеньев
82′
13Сергей Терехов
44Тони Шуньич
5Тимур Аюпов
8Кирилл Панченко
7Филип Рогич
11Себастьян Шиманьски
9Джордже Деспотович
10Силвестр Игбун
31Виталий Шахов
66′
6Артур Юсупов
21′42′
3Михаил Сиваков
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
43′
10Рикарду Алвеш
90′
20Вячеслав Грулев
81′
17Жига Шкофлек
99Рамиль Шейдаев
20Джоэль Фамейе
53′
77Шарль Каборе
71′
32Артем Кулишев
88Оскар Хильемарк
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
15Удары (всего)12
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
15Фолы10
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяНаиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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