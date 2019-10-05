«Динамо» снова проиграло. И это уже никого не удивляет
Теперь
Теперь
Премьер-лига
12-й тур
«Оренбург» — «Динамо» (Москва) — 2:0 (0:0)
Голы: Кулишев, 61 (1:0). Радакович, 88 (2:0).
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Шахов (Сиваков, 66), Зотов, Аюпов, Рогич, Рикарду Алвеш (Шкофлек, 90), Фамейе (Кулишев, 53), Деспотович.
«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Юсупов, Каборе (Хильемарк, 71), Панченко, Шиманьски, Жоаузинью (Грулев, 43. Шейдаев, 81), Игбун.
Предупреждения: Юсупов, 21. Радакович, 36. Евгеньев, 82.
Удаление: Юсупов, 42 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).
Судьи: Кукуян (Сочи). Сейфетдинов (Казань), Ширяев (Ставрополь).
5 октября. Оренбург. Стадион «Газовик».
Выступление «Динамо» в матче против «Ростова» было ужасным. Нашлись, правда, те, кто считал, что ничего страшного не случилось и дела, наоборот, налаживаются. Мол, и моменты были, и мысль в игре прослеживалась, и характер команда проявила — но вот не сложилось.
Похоже, схожим образом рассуждал и главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов. Поскольку изменения в стартовый состав внес минимальные — Паршивлюк появился вместо дисквалифицированного Плиева, плюс, наконец, вернулся в ворота Шунин, а напортачивший в
Получалось так себе. Мячом, конечно, в первом тайме «Динамо» владело много, но владение это было, как сейчас принято говорить, стерильным. И «Оренбург» совершенно не возражал против такого развития событий, совершенно не претендуя на контроль над территорией.
Был еще дальний удар Шиманьски, когда мяч после небольшого рикошета едва не юркнул в дальний угол — но возможность пробить поляк получил после серии отскоков, а не
Но при всем при этом игра хозяев смотрелась более цельной и осмысленной. «Оренбург» спокойно и терпеливо караулил ошибки игроков «Динамо». Это вполне могло сработать — Зотов перехватил плохую передачу в исполнении Каборе и хлестко пробил — гостей спас Шунин.
Безусловно, «Динамо» не повезло с удалением Юсупова. Хотя отчасти
У «Динамо» было 15 минут в перерыве, чтобы понять, что делать дальше, но, такое ощущение, что мозговой штурм проводил тренерский штаб «Оренбурга». С началом второго тайма хозяева заиграли куда активнее и агрессивнее, чем в первой половине. Давление, активное использование флангов, дальние удары — уральцы демонстрировали весь арсенал приемов, как взламывать насыщенную оборону. Так что гол Кулишева выглядел вполне закономерным — после подачи
Забив, «Оренбург» сбавил обороты, что объяснимо — вряд ли команда Владимира Федотова готова играть в таком
Едва теплившиеся надежды болельщиков
И еще одна деталь, характеризующая нынешнее состояние «Динамо» — москвичи стали первой командой в этом чемпионате, кто не сумел забить «Оренбургу», до этого уральцы пропускали на протяжении 11-ти туров подряд.
Дмитрий Гирин
|Владимир Федотов
|Дмитрий Хохлов
|Артем Кулишев(Сергей Терехов, Георгий Зотов)
|61′
|Урош Радакович(Рикарду Алвеш)
|88′
|38
|Андрей Климович
|1
|Антон Шунин
|12
|Андрей Малых
|17
|Сергей Паршивлюк
|15
|Георгий Зотов
|2
|Григорий Морозов
|4
|Урош Радакович
36′
|24
|Роман Евгеньев
82′
|13
|Сергей Терехов
|44
|Тони Шуньич
|5
|Тимур Аюпов
|8
|Кирилл Панченко
|7
|Филип Рогич
|11
|Себастьян Шиманьски
|9
|Джордже Деспотович
|10
|Силвестр Игбун
|31
|Виталий Шахов
66′
|6
|Артур Юсупов
21′42′
|3
|Михаил Сиваков
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
43′
|10
|Рикарду Алвеш
90′
|20
|Вячеслав Грулев
81′
|17
|Жига Шкофлек
|99
|Рамиль Шейдаев
|20
|Джоэль Фамейе
53′
|77
|Шарль Каборе
71′
|32
|Артем Кулишев
|88
|Оскар Хильемарк
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|15
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Наиль Сейфетдинов(Россия, Казань)