Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера московского «Динамо»

В субботу «Динамо» на выезде проиграло «Оренбургу» со счетом 0:2, в матче прошлого тура оренбургский клуб на выезде обыграл столичный «Спартак» (2:1), после чего пост главного тренера красно-белых покинул Олег Кононов. «Динамо» не может одержать победу в пяти матчах чемпионата России кряду, 25 сентября бело-голубые потерпели поражение на выезде от владивостокского «Луча» (0:1) в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России и покинули турнир.

Хохлову 43 года, он возглавил «Динамо» по ходу сезона-2017/18, сменив на посту Юрия Калитвинцева, и сумел поднять команду из зоны вылета на итоговое восьмое место в турнирной таблице. В прошлом чемпионате «Динамо» финишировало на 12-й позиции, после чего контракт с Хохловым был продлен, срок соглашения не уточнялся. Хохлов работает в системе «Динамо» с 2011 года, он занимал должности помощника тренера и тренера молодежной команды, которую дважды приводил к чемпионству в молодежном первенстве. В июне 2015 года возглавил краснодарскую «Кубань», но в сентябре того же года был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.