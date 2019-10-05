Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера московского «Динамо»
ТАСС, 5 октября. Руководство московского футбольного клуба «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды. Об этом сообщает
ТАСС, 5 октября. Руководство московского футбольного клуба «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды. Об этом сообщает
В субботу «Динамо» на выезде проиграло «Оренбургу» со счетом 0:2, в матче прошлого тура оренбургский клуб на выезде обыграл столичный «Спартак» (2:1), после чего пост главного тренера
«Сегодня после матча 12-го тура главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера», — говорится в сообщении.
Хохлову 43 года, он возглавил «Динамо» по ходу сезона-2017/18, сменив на посту Юрия Калитвинцева, и сумел поднять команду из зоны вылета на итоговое восьмое место в турнирной таблице. В прошлом чемпионате «Динамо» финишировало на 12-й позиции, после чего контракт с Хохловым был продлен, срок соглашения не уточнялся. Хохлов работает в системе «Динамо» с 2011 года, он занимал должности помощника тренера и тренера молодежной команды, которую дважды приводил к чемпионству в молодежном первенстве. В июне 2015 года возглавил краснодарскую «Кубань», но в сентябре того же года был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.
В турнирной таблице Российской
|Владимир Федотов
|Дмитрий Хохлов
|Артем Кулишев(Сергей Терехов, Георгий Зотов)
|61′
|Урош Радакович(Рикарду Алвеш)
|88′
|38
|Андрей Климович
|1
|Антон Шунин
|12
|Андрей Малых
|17
|Сергей Паршивлюк
|15
|Георгий Зотов
|2
|Григорий Морозов
|4
|Урош Радакович
36′
|24
|Роман Евгеньев
82′
|13
|Сергей Терехов
|44
|Тони Шуньич
|5
|Тимур Аюпов
|8
|Кирилл Панченко
|7
|Филип Рогич
|11
|Себастьян Шиманьски
|9
|Джордже Деспотович
|10
|Силвестр Игбун
|31
|Виталий Шахов
66′
|6
|Артур Юсупов
21′42′
|3
|Михаил Сиваков
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
43′
|10
|Рикарду Алвеш
90′
|20
|Вячеслав Грулев
81′
|17
|Жига Шкофлек
|99
|Рамиль Шейдаев
|20
|Джоэль Фамейе
53′
|77
|Шарль Каборе
71′
|32
|Артем Кулишев
|88
|Оскар Хильемарк
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|15
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Наиль Сейфетдинов(Россия, Казань)