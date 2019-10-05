Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Сочи
Крылья Советов
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона
Сампдория
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ
Анже
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика
Краснодар-2
21
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чайка
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо М
Шинник
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Кельн
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Бордо
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Ницца
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Текстильщик
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Томь
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Лестер
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Эвертон
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Астон Вилла
15
Футбол. Зарубежный
17:00
Реал
Гранада
42
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Милан
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Тамбов
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Хоффенхайм
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Боруссия Д
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Майнц
12
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Парма
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Енисей
13
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Спартак-2
22
Футбол. Зарубежный
14:30
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Динамо
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес
Леванте
12
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
Ахмат
01
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч
Авангард К
22
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск
Химки
11
Все события
Фоторепортажи
7Черный день «Локо»: 20-е поражение, 50 пропущенных голов
7ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
17:21 (мск), источник: ТАСС

Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера московского «Динамо»

ТАСС, 5 октября. Руководство московского футбольного клуба «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В субботу «Динамо» на выезде проиграло «Оренбургу» со счетом 0:2, в матче прошлого тура оренбургский клуб на выезде обыграл столичный «Спартак» (2:1), после чего пост главного тренера красно-белых покинул Олег Кононов. «Динамо» не может одержать победу в пяти матчах чемпионата России кряду, 25 сентября бело-голубые потерпели поражение на выезде от владивостокского «Луча» (0:1) в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России и покинули турнир.

«Сегодня после матча 12-го тура главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хохлову 43 года, он возглавил «Динамо» по ходу сезона-2017/18, сменив на посту Юрия Калитвинцева, и сумел поднять команду из зоны вылета на итоговое восьмое место в турнирной таблице. В прошлом чемпионате «Динамо» финишировало на 12-й позиции, после чего контракт с Хохловым был продлен, срок соглашения не уточнялся. Хохлов работает в системе «Динамо» с 2011 года, он занимал должности помощника тренера и тренера молодежной команды, которую дважды приводил к чемпионству в молодежном первенстве. В июне 2015 года возглавил краснодарскую «Кубань», но в сентябре того же года был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 10 очков после 12 матчей.

Читайте также
Оренбург
2:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 125.10.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Газовик, 4062 зрителя
Главные тренеры
Владимир ФедотовДмитрий Хохлов
Голы
Артем Кулишев(Сергей Терехов, Георгий Зотов)61′
Урош Радакович(Рикарду Алвеш)88′
Составы команд
38Андрей Климович
1Антон Шунин
12Андрей Малых
17Сергей Паршивлюк
15Георгий Зотов
2Григорий Морозов
4Урош Радакович
36′
24Роман Евгеньев
82′
13Сергей Терехов
44Тони Шуньич
5Тимур Аюпов
8Кирилл Панченко
7Филип Рогич
11Себастьян Шиманьски
9Джордже Деспотович
10Силвестр Игбун
31Виталий Шахов
66′
6Артур Юсупов
21′42′
3Михаил Сиваков
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
43′
10Рикарду Алвеш
90′
20Вячеслав Грулев
81′
17Жига Шкофлек
99Рамиль Шейдаев
20Джоэль Фамейе
53′
77Шарль Каборе
71′
32Артем Кулишев
88Оскар Хильемарк
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
15Удары (всего)12
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
15Фолы10
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяНаиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Футболисты «Рубина» прервали шестиматчевую серию без побед в РПЛ
«Ростов-Дон» разгромил польский клуб в матче Лиги чемпионов
«Деньги пахнут по-разному»: Хабиб — о соперничестве с Бузовой
«Бавария» потерпела поражение в домашнем матче Бундеслиги
«Сочи» принимает «Крылья Советов» в матче РПЛ (трансляция)
Вратарь «Тоттенхэма» сломал руку за мгновение до гола
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь