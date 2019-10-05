«Сочи» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Сочи» и самарских «Крыльев Советов» определились с составами на матч 12-го тура Российской
Тренерские штабы «Сочи» и самарских «Крыльев Советов» определились с составами на матч 12-го тура Российской
Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.
Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Якуба, Киселёв, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.
Встреча состоится сегодня, 5 октября, в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 19:00 мск.