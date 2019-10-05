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18:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Сочи» и самарских «Крыльев Советов» определились с составами на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.

Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Якуба, Киселёв, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.

Встреча состоится сегодня, 5 октября, в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 19:00 мск.

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