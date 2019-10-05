Рибалта прокомментировал массовый переход игроков «Зенита» в «Сочи»
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал массовый переход игроков петербургского клуба в «Сочи» минувшим летом.
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал массовый переход игроков петербургского клуба в «Сочи» минувшим летом.
«Тут всё просто. “Сочи”, как новичок РПЛ, хочет добиться главной цели — сохранить прописку в
Напомним, летом из «Зенита» в «Сочи» перешло восемь футболистов — Миха Мевля, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный и Андрей Мостовой.