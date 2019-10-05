Футболисты «Рубина» обыграли «Тамбов» и прервали шестиматчевую серию без побед

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В составе «Рубина» отличились Игорь Коновалов (27-я минута) и Зурико Давиташвили (32), у «Тамбова» мяч забил Георгий Мелкадзе (54). Давиташвили забил первый мяч в составе «Рубина», Коновалов — второй. Мелкадзе отличился в третий раз за четыре встречи, проведенные в составе «Тамбова». Ранее 22-летний нападающий, выступающий на правах аренды из «Спартака», дважды отличился 21 сентября в домашней игре с «Ростовом» (2:1).

Лучшим игроком матча был признан Давиташвили.

В турнирной таблице «Рубин» поднялся на 10-е место, набрав 14 очков, «Тамбов» располагается на последнем, 16-м месте (8 очков), команды встретились в официальном матче впервые в истории. «Рубин» прервал безвыигрышную серию, которая продолжалась шесть игр во всех турнирах (одна ничья и пять поражений). В предыдущий раз «Рубин» побеждал 18 августа в домашнем матче чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:0).