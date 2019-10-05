Футболисты «Рубина» обыграли «Тамбов» и прервали шестиматчевую серию без побед

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Сочи
Крылья Советов
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона
Сампдория
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ
Анже
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика
Краснодар-2
21
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чайка
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо М
Шинник
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Кельн
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Бордо
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Ницца
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Текстильщик
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Томь
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Лестер
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Эвертон
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Астон Вилла
15
Футбол. Зарубежный
17:00
Реал
Гранада
42
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Милан
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Тамбов
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Хоффенхайм
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Боруссия Д
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Майнц
12
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Парма
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Енисей
13
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Спартак-2
22
Футбол. Зарубежный
14:30
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Динамо
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес
Леванте
12
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
Ахмат
01
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч
Авангард К
22
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск
Химки
11
Все события
Фоторепортажи
7Черный день «Локо»: 20-е поражение, 50 пропущенных голов
7ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
19:06 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Рубина» обыграли «Тамбов» и прервали шестиматчевую серию без побед

КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб «Рубин» на своем поле переиграл «Тамбов» со счетом 2:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Казани.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Рубина» отличились Игорь Коновалов (27-я минута) и Зурико Давиташвили (32), у «Тамбова» мяч забил Георгий Мелкадзе (54). Давиташвили забил первый мяч в составе «Рубина», Коновалов — второй. Мелкадзе отличился в третий раз за четыре встречи, проведенные в составе «Тамбова». Ранее 22-летний нападающий, выступающий на правах аренды из «Спартака», дважды отличился 21 сентября в домашней игре с «Ростовом» (2:1).

Лучшим игроком матча был признан Давиташвили.

В турнирной таблице «Рубин» поднялся на 10-е место, набрав 14 очков, «Тамбов» располагается на последнем, 16-м месте (8 очков), команды встретились в официальном матче впервые в истории. «Рубин» прервал безвыигрышную серию, которая продолжалась шесть игр во всех турнирах (одна ничья и пять поражений). В предыдущий раз «Рубин» побеждал 18 августа в домашнем матче чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:0).

«Рубин» на выезде встретится с московским «Спартаком» в 13-м туре, игра пройдет 19 октября, в тот же день «Тамбов» примет екатеринбургский «Урал».

Рубин
2:1
Первый тайм: 2:0
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 125.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Центральный
Главные тренеры
Роман ШароновАлександр Григорян
Голы
Игорь Коновалов27′
Георгий Мелкадзе(Максим Осипенко, Михаил Костюков)54′
Зураб Давиташвили(Вячеслав Подберезкин, Олег Данченко)32′
Составы команд
22Юрий Дюпин
90+2′
88Гиорги Шелия
33Олег Данченко
68′
8Антон Килин
89′
29Виталий Денисов
27Алексей Грицаенко
3Константин Плиев
4′
55Максим Осипенко
5Филип Уремович
61′
58Адессойе Ойеволе
31′
88Александр Ташаев
19Георгий Мелкадзе
18Павел Могилевец
13Владимир Обухов
10Игорь Коновалов
92Валерий Чуперка
11Зураб Давиташвили
72′
77Михаил Костюков
76′
21Хвича Кварацхелия
9Хасан Мамтов
7Вячеслав Подберезкин
61′
7Олег Чернышов
46′
6Евгений Башкиров
14Хызыр Аппаев
8Видар Ерн Кьяртанссон
77′90′
25Павел Карасев
58′
20Евгений Марков
6Владислав Кулик
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
8Голевые моменты4
13Удары (всего)15
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
2Угловые6
14Фолы13
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Хохлов подал в отставку после поражения в матче с «Оренбургом»
«Ростов-Дон» разгромил польский клуб в матче Лиги чемпионов
«Деньги пахнут по-разному»: Хабиб — о соперничестве с Бузовой
«Бавария» потерпела поражение в домашнем матче Бундеслиги
«Сочи» принимает «Крылья Советов» в матче РПЛ (трансляция)
Вратарь «Тоттенхэма» сломал руку за мгновение до гола
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь