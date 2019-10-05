Футболисты «Рубина» обыграли «Тамбов» и прервали шестиматчевую серию без побед
КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб «Рубин» на своем поле переиграл «Тамбов» со счетом 2:1 в матче 12-го тура Российской
КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб «Рубин» на своем поле переиграл «Тамбов» со счетом 2:1 в матче 12-го тура Российской
В составе «Рубина» отличились Игорь Коновалов (27-я минута) и Зурико Давиташвили (32), у «Тамбова» мяч забил Георгий Мелкадзе (54). Давиташвили забил первый мяч в составе «Рубина», Коновалов — второй. Мелкадзе отличился в третий раз за четыре встречи, проведенные в составе «Тамбова». Ранее 22-летний нападающий, выступающий на правах аренды из «Спартака», дважды отличился 21 сентября в домашней игре с «Ростовом» (2:1).
Лучшим игроком матча был признан Давиташвили.
В турнирной таблице «Рубин» поднялся на 10-е место, набрав 14 очков, «Тамбов» располагается на последнем, 16-м месте (8 очков), команды встретились в официальном матче впервые в истории. «Рубин» прервал безвыигрышную серию, которая продолжалась шесть игр во всех турнирах (одна ничья и пять поражений). В предыдущий раз «Рубин» побеждал 18 августа в домашнем матче чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:0).
«Рубин» на выезде встретится с московским «Спартаком» в 13-м туре, игра пройдет 19 октября, в тот же день «Тамбов» примет екатеринбургский «Урал».
|Роман Шаронов
|Александр Григорян
|Игорь Коновалов
|27′
|Георгий Мелкадзе(Максим Осипенко, Михаил Костюков)
|54′
|Зураб Давиташвили(Вячеслав Подберезкин, Олег Данченко)
|32′
|22
|Юрий Дюпин
90+2′
|88
|Гиорги Шелия
|33
|Олег Данченко
68′
|8
|Антон Килин
89′
|29
|Виталий Денисов
|27
|Алексей Грицаенко
|3
|Константин Плиев
4′
|55
|Максим Осипенко
|5
|Филип Уремович
61′
|58
|Адессойе Ойеволе
31′
|88
|Александр Ташаев
|19
|Георгий Мелкадзе
|18
|Павел Могилевец
|13
|Владимир Обухов
|10
|Игорь Коновалов
|92
|Валерий Чуперка
|11
|Зураб Давиташвили
72′
|77
|Михаил Костюков
76′
|21
|Хвича Кварацхелия
|9
|Хасан Мамтов
|7
|Вячеслав Подберезкин
61′
|7
|Олег Чернышов
46′
|6
|Евгений Башкиров
|14
|Хызыр Аппаев
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
77′90′
|25
|Павел Карасев
58′
|20
|Евгений Марков
|6
|Владислав Кулик
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)