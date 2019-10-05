Глушаков пожелал удачи «Спартаку» в матче с «Краснодаром»

— Реализация у нас еще хромает. Есть над чем работать. Будем стремиться и дальше двигаться к результатам. Сегодня в Грозном праздник — день города. День рождения у Рамзана Кадырова. Надо было выигрывать и порадовать болельщиков. Турнирная таблица такая, что все рядом. В этом году интересный и непредсказуемый чемпионат.