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20:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глушаков пожелал удачи «Спартаку» в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после матча 12-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:0) кратко подвел итоги встречи и пожелал удачи «Спартаку» в игре с «Краснодаром».

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Источник: РИА "Новости"

— Реализация у нас еще хромает. Есть над чем работать. Будем стремиться и дальше двигаться к результатам. Сегодня в Грозном праздник — день города. День рождения у Рамзана Кадырова. Надо было выигрывать и порадовать болельщиков. Турнирная таблица такая, что все рядом. В этом году интересный и непредсказуемый чемпионат.

 — Шалимов за первые дни как себя показал?

— Как нападающий. Больше показывал нападающим, как открываться, и что нужно от нас в атаке.

— Ваш прогноз на «Краснодар» — «Спартак»?

— Я — игрок «Ахмата» и ничего не буду прогнозировать. Однако пожелаю удачи и победы «Спартаку».

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Уфа
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Первый тайм: 0:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 125.10.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Нефтяник, 7538 зрителей
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевИгорь Шалимов
Голы
Вилькер Анхель(Олег Иванов, Магомед Мусалов)9′
Составы команд
31Александр Беленов
16Евгений Городов
33Александр Сухов
40Ризван Уциев
2Данил Круговой
5Магомед Мусалов
4Алексей Никитин
4Вилькер Анхель
27Йонуц Неделчару
15Андрей Семенов
55Джемал Табидзе
58′
21Одисе Роши
8Кэтэлин Карп
11Силва Лима Исмаэл
74Даниил Фомин
19Олег Иванов
10Оливье Тилль
76′
77Бернард Бериша
83′
99Андрей Козлов
7Магомед Митришев
17Николай Гиоргобиани
31′
88Денис Глушаков
25′71′
32Андрес Вомбергар
32′
20Зоран Нижич
57Вячеслав Кротов
56′
18Андрес Понсе
40′64′
11Ловро Бизяк
17Аблай Мбенг
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты5
6Удары (всего)14
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые6
12Фолы15
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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