Глушаков пожелал удачи «Спартаку» в матче с «Краснодаром»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после матча 12-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:0) кратко подвел итоги встречи и пожелал удачи «Спартаку» в игре с «Краснодаром».
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после матча 12-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:0) кратко подвел итоги встречи и пожелал удачи «Спартаку» в игре с «Краснодаром».
— Реализация у нас еще хромает. Есть над чем работать. Будем стремиться и дальше двигаться к результатам. Сегодня в Грозном праздник — день города. День рождения у Рамзана Кадырова. Надо было выигрывать и порадовать болельщиков. Турнирная таблица такая, что все рядом. В этом году интересный и непредсказуемый чемпионат.
— Шалимов за первые дни как себя показал?
— Как нападающий. Больше показывал нападающим, как открываться, и что нужно от нас в атаке.
— Ваш прогноз на «Краснодар» — «Спартак»?
— Я — игрок «Ахмата» и ничего не буду прогнозировать. Однако пожелаю удачи и победы «Спартаку».
|Вадим Евсеев
|Игорь Шалимов
|Вилькер Анхель(Олег Иванов, Магомед Мусалов)
|9′
|31
|Александр Беленов
|16
|Евгений Городов
|33
|Александр Сухов
|40
|Ризван Уциев
|2
|Данил Круговой
|5
|Магомед Мусалов
|4
|Алексей Никитин
|4
|Вилькер Анхель
|27
|Йонуц Неделчару
|15
|Андрей Семенов
|55
|Джемал Табидзе
58′
|21
|Одисе Роши
|8
|Кэтэлин Карп
|11
|Силва Лима Исмаэл
|74
|Даниил Фомин
|19
|Олег Иванов
|10
|Оливье Тилль
76′
|77
|Бернард Бериша
83′
|99
|Андрей Козлов
|7
|Магомед Митришев
|17
|Николай Гиоргобиани
31′
|88
|Денис Глушаков
25′71′
|32
|Андрес Вомбергар
32′
|20
|Зоран Нижич
|57
|Вячеслав Кротов
56′
|18
|Андрес Понсе
40′64′
|11
|Ловро Бизяк
|17
|Аблай Мбенг
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|6
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)