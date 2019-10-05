Дубль Соболева принес «Крыльям Советов» победу над «Сочи» в матче РПЛ

Соболев отличился на 4-й и 68-й минутах, на 62-й минуте он не реализовал пенальти. Соболев забил 10 голов и обошел нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова (9), возглавив список лучших бомбардиров РПЛ. Самарский клуб одержал вторую победу подряд.

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/12903303" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице «Крылья Советов» занимают десятое место, набрав 14 очков. «Сочи» опустился на 13-ю строчку, имея в активе 12 баллов.