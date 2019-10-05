Дубль Соболева принес «Крыльям Советов» победу над «Сочи» в матче РПЛ

Соболев отличился на 4-й и 68-й минутах, на 62-й минуте он не реализовал пенальти. Соболев забил 10 голов и обошел нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова (9), возглавив список лучших бомбардиров РПЛ. Самарский клуб одержал вторую победу подряд.
В турнирной таблице «Крылья Советов» занимают десятое место, набрав 14 очков. «Сочи» опустился на 13-ю строчку, имея в активе 12 баллов.
«Крылья Советов» на выезде встретятся с «Оренбургом» в матче 13-го тура, «Сочи» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», оба матча пройдут 20 октября.