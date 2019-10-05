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21:23 (мск), источник: ТАСС

Дубль Соболева принес «Крыльям Советов» победу над «Сочи» в матче РПЛ

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Дубль нападающего самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александра Соболева принес команде победу над «Сочи» со счетом 2:0 в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

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Соболев отличился на 4-й и 68-й минутах, на 62-й минуте он не реализовал пенальти. Соболев забил 10 голов и обошел нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова (9), возглавив список лучших бомбардиров РПЛ. Самарский клуб одержал вторую победу подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице «Крылья Советов» занимают десятое место, набрав 14 очков. «Сочи» опустился на 13-ю строчку, имея в активе 12 баллов.

«Крылья Советов» на выезде встретятся с «Оренбургом» в матче 13-го тура, «Сочи» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», оба матча пройдут 20 октября.

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Главные тренеры
Александр ТочилинМиодраг Божович
Голы
Александр Соболев(Антон Зиньковский)4′
Александр Соболев(Антон Зиньковский)69′
Нереализованные пенальти
Александр Соболев61′
Составы команд
35Сослан Джанаев
1Сергей Рыжиков
26Никита Калугин
23Дмитрий Комбаров
13Федор Кудряшов
67′
3Никита Чернов
32Миха Мевля
50Максим Карпов
45Иван Миладинович
17Антон Зиньковский
15Ибрагим Цаллагов
76′
20Срджан Мияйлович
22′
16Кристиан Нобоа
7Александр Соболев
34′
9Антон Заболотный
8Александр Гацкан
17Андрей Мостовой
59′
22Александр Анюков
76′
87Александр Карапетян
44Никита Чичерин
18Никита Бурмистров
66′
99Максим Канунников
84′
77Дмитрий Полоз
10Антон Терехов
5Алексей Померко
21′50′
28Паул Антон
87′
94Душан Лагатор
51′
9Деян Радонич
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты7
15Удары (всего)13
2Удары в створ6
1Штанги, перекладины0
7Угловые3
15Фолы12
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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