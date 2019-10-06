Матчи в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре закроют программу 12-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Уралом» и «Зенитом» начнется в 11:30 мск, главным арбитром встречи назначен Николай Волошин. Крупное домашнее поражение от ЦСКА (0:3) в предыдущем туре должно раззадорить подопечных Дмитрия Парфенова. «Урал» пока удачно для себя проводит текущий сезон, клуб занимает девятое место, имея в активе 14 очков. От екатеринбуржцев стоит ждать интересной игры, команда подошла к матчу с «Зенитом» без потерь в составе.

Клуб из Санкт-Петербурга замыкает пятерку лидеров турнирной таблицы. В среду петербуржцы реабилитировались перед своими болельщиками за гостевое поражение от «Локомотива» (0:1), уверенно обыграв португальскую «Бенфику» (3:1) в домашнем матче групповой стадии Лиги чемпионов. У подопечных Сергея Семака плотный график в этом сезоне, но «Зениту» уже не привыкать к быстрому восстановлению за 3−4 дня, поэтому победный результат в игре с «Уралом» по-прежнему является самым вероятным. За исключением травмированного бразильца Малкома, «Зенит» подходит к предстоящему матчу в боевом составе.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 12, 6.10.2019, 11:30 Урал - Зенит -

«Локомотив» начнет игру с «Арсеналом» в 14:00 мск, рассудит матч Сергей Лапочкин. «Арсенал» имеет такое же количество очков, как и «Урал», но находится двумя строчками выше за счет дополнительных показателей. В последних пяти турах тульский клуб добился только одной победы, и та была добыта 25 августа. Победа над одним из главных претендентов на чемпионство не только порадует собравшихся на стадионе болельщиков «Арсенала», но и вернет уверенность игрокам.

«Локомотив» провел тяжелую игру против испанского «Атлетико» (0:2) в Лиге чемпионов, травмированы ключевые игроки — полузащитники Алексей и Антон Миранчуки, Рифат Жемалетдинов. Все эти факторы могут негативно сказаться на психологическом настрое подопечных Юрия Семина перед игрой с «Арсеналом», специалисту необходимо снова искать внутренние ресурсы для достижения нужных результатов. Железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, набрав 23 очка, к игре с «Арсеналом» «Локомотив» подошел с трехматчевой победной серией.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 12, 6.10.2019, 14:00 Локомотив - Арсенал Т -

Борьба за лидерство

Центральным матчем тура станет встреча между ЦСКА и «Ростовом», которая начнется в 16:30 мск, главный арбитр — Василий Казарцев. На игре будет также работать система видеоассистента рефери (VAR), ответственными за которую назначены Сергей Карасев и Алексей Сухой.

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Проклятие травм продолжает преследовать ЦСКА. В игре с испанским «Эспаньолом» (0:2) в Лиге Европы повреждения получили защитники Игорь Дивеев и Хёрдур Магнуссон, решение об их участии в матче против «Ростова» будет принято в день встречи. Продолжают восстановление от травм защитники Виктор Васин, Георгий Щенников и Кирилл Набабкин, а также полузащитники Дмитрий Ефремов и Алан Дзагоев, возвращение последнего можно ожидать в ближайшее время.

Премьер-лига 2019/2020 Тур 12, 6.10.2019, 16:30 ЦСКА - Ростов -

Несмотря на серьезные кадровые проблемы, подопечные Виктора Гончаренко лидируют в турнирной таблице. Правда, ЦСКА неудачно выступает в Лиге Европы, потерпев два поражения в двух матчах. Победа над одним из главных соперников укрепит лидерство в турнирной таблице и, возможно, увеличит отрыв от других претендентов, а также даст положительный заряд на следующие матчи РПЛ и Лиги Европы.

«Ростов» неожиданно для многих надежно закрепился в пятерке лидеров текущего сезона и занимает третье место. Если смотреть на статистику последних игр подопечных Валерия Карпина, то можно увидеть, что ростовчане не слишком ярко играют против команд из нижней части таблицы, однако добиваются положительных результатов во встречах с лидерами РПЛ. Например, в 10-м туре «Ростов» проиграл занимающему последнюю строчку в турнирной таблице «Тамбову» (1:2), однако двумя турами ранее обыграл на выезде «Локомотив» (2:1).

Команде Карпина по-прежнему не сможет помочь нападающий Бьорн Сигурдарсон, выбывший из строя еще в августе. Статистика личных встреч между командами говорит о том, что ЦСКА является явным фаворитом (в 53 официальных матчах армейцы победили 29 раз, «Ростов» — 14), если же смотреть на нынешнее положение дел в обоих клубах, то можно сделать вывод, что команды равны между собой.

«Спартак» проведет первый матч после отставки Кононова

Премьер-лига 2019/2020 Тур 12, 6.10.2019, 19:00 Краснодар - Спартак -

Стартовый свисток в матче между «Краснодаром» и «Спартаком» прозвучит в 19:00 мск, встречу рассудит Виталий Мешков. В случае необходимости в игре будет применен VAR, за который будут отвечать Михаил Вилков и Алексей Матюнин.

«Спартак» проведет первый матч без Олега Кононова, после игры с «Оренбургом» (1:2) пресс-служба красно-белых сообщила, что совет директоров принял отставку главного тренера. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Сергей Кузнецов, входивший в штаб Кононова. Перед матчем с «Краснодаром» красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. У команды на данный момент очень напряженные отношения с болельщиками, поэтому «Спартаку» как воздух необходимы победы.

В следующем туре добиться победы будет очень непросто — «Краснодар» занимает четвертое место и вместе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Зенитом» (все команды имеют в активе по 23 очка) стремится догнать ЦСКА, в активе которого 25 очков. Если в групповой стадии Лиги Европы «Краснодар» пока выступает неудачно (две игры — два поражения), то на внутренней арене выглядит весьма успешно, клуб еще ни разу не проиграл на своем поле в текущем сезоне РПЛ. Однако подопечных Сергея Матвеева преследует эпидемия травм, в предстоящем матче не смогут помочь команде полузащитники Виктор Классон, Реми Кабелла и Юрий Газинский. Под вопросом участие защитника Уроса Спайича, полузащитника Вандерсона и нападающего Ивана Игнатьева, также в игре прошлого тура против «Арсенала» (2:0) красную карточку получил Тонни Вилена.