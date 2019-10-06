Матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» пройдет при полных трибунах
ТАСС, 6 октября. Все билеты проданы на матч 12-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и столичным «Спартаком». Об этом сообщает
ТАСС, 6 октября. Все билеты проданы на матч 12-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и столичным «Спартаком». Об этом сообщает
Встреча пройдет в воскресенье (начало — 19:00 мск) на домашней арене краснодарского клуба, которая вмещает 35 179 человек.
Матч против «Краснодара» станет первым для «Спартака» после ухода с поста главного тренера Олега Кононова, командой будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов, который входил в штаб Кононова.
В турнирной таблице чемпионата «Краснодар» идет на четвертом месте, набрав после 11 матчей 23 очка, «Спартак» расположился на 12-й строчке с 14 очками.