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14:06 (мск), источник: ТАСС

Матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» пройдет при полных трибунах

ТАСС, 6 октября. Все билеты проданы на матч 12-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и столичным «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в воскресенье (начало — 19:00 мск) на домашней арене краснодарского клуба, которая вмещает 35 179 человек.

Матч против «Краснодара» станет первым для «Спартака» после ухода с поста главного тренера Олега Кононова, командой будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов, который входил в штаб Кононова.

В турнирной таблице чемпионата «Краснодар» идет на четвертом месте, набрав после 11 матчей 23 очка, «Спартак» расположился на 12-й строчке с 14 очками.

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