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13:39 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

Голами в составе «Зенита» отметились капитан команды Бранислав Иванович (3-я минута), Магомед Оздоев (27) и Сердар Азмун (63). Автогол на счету полузащитника «Зенита» Олега Шатова (58).

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Азмун был признан лучшим игроков встречи, он сумел отличиться в РПЛ впервые с 28 июля, когда он забил на 11-й секунде встречи против «Оренбурга» (2:0) в третьем туре.

На 14-й минуте матча поле из-за травмы был вынужден покинуть защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, вместо него вышел Шатов. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак оставил в запасе голкипера сборной России Андрея Лунева, ворота защищал Михаил Кержаков, он провел первый матч в нынешнем сезоне РПЛ.

«Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков. «Урал» продлил серию без побед до трех матчей, команда идет на девятом месте, имея в активе 14 очков. 13-й тур состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Зенит» примет «Ростов», «Урал» на выезде сыграет с «Тамбовом», обе встречи пройдут 19 октября.

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Первый тайм: 0:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 126.10.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 22643 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновСергей Семак
Голы
Олег Шатов58′
Бранислав Иванович(Артем Дзюба, Дуглас Сантос)3′
Магомед Оздоев(Сердар Азмун)27′
Сердар Азмун(Магомед Оздоев)63′
Составы команд
77Олег Баклов
41Михаил Кержаков
15Денис Кулаков
15Вячеслав Караваев
27Михаил Меркулов
3Дуглас Сантос
3Вараздат Ароян
4Йордан Осорио
19Денис Поляков
6Бранислав Иванович
10Эрик Бикфалви
11Себастьян Дриусси
88Павел Погребняк
27Магомед Оздоев
6Рафал Аугустыняк
22Артем Дзюба
17Николай Димитров
51′
24Эмануэль Маммана
14′
11Владимир Ильин
17Олег Шатов
58Отман Эль-Кабир
89′
18Юрий Жирков
65′
21Исламжан Насыров
21Александр Ерохин
8Роман Емельянов
55′
7Сердар Азмун
83′
44Андрей Егорычев
20Роберт Мак
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
2Голевые моменты4
14Удары (всего)14
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые8
8Фолы8
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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