«Зенит» обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/.
Голами в составе «Зенита» отметились капитан команды Бранислав Иванович (3-я минута), Магомед Оздоев (27) и Сердар Азмун (63). Автогол на счету полузащитника «Зенита» Олега Шатова (58).
Азмун был признан лучшим игроков встречи, он сумел отличиться в РПЛ впервые с 28 июля, когда он забил на 11-й секунде встречи против «Оренбурга» (2:0) в третьем туре.
На 14-й минуте матча поле
«Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков. «Урал» продлил серию без побед до трех матчей, команда идет на девятом месте, имея в активе 14 очков. 13-й тур состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Зенит» примет «Ростов», «Урал» на выезде сыграет с «Тамбовом», обе встречи пройдут 19 октября.
|Дмитрий Парфенов
|Сергей Семак
|Олег Шатов
|58′
|Бранислав Иванович(Артем Дзюба, Дуглас Сантос)
|3′
|Магомед Оздоев(Сердар Азмун)
|27′
|Сердар Азмун(Магомед Оздоев)
|63′
|77
|Олег Баклов
|41
|Михаил Кержаков
|15
|Денис Кулаков
|15
|Вячеслав Караваев
|27
|Михаил Меркулов
|3
|Дуглас Сантос
|3
|Вараздат Ароян
|4
|Йордан Осорио
|19
|Денис Поляков
|6
|Бранислав Иванович
|10
|Эрик Бикфалви
|11
|Себастьян Дриусси
|88
|Павел Погребняк
|27
|Магомед Оздоев
|6
|Рафал Аугустыняк
|22
|Артем Дзюба
|17
|Николай Димитров
51′
|24
|Эмануэль Маммана
14′
|11
|Владимир Ильин
|17
|Олег Шатов
|58
|Отман Эль-Кабир
89′
|18
|Юрий Жирков
65′
|21
|Исламжан Насыров
|21
|Александр Ерохин
|8
|Роман Емельянов
55′
|7
|Сердар Азмун
83′
|44
|Андрей Егорычев
|20
|Роберт Мак
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|14
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)