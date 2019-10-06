«Зенит» обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Голами в составе «Зенита» отметились капитан команды Бранислав Иванович (3-я минута), Магомед Оздоев (27) и Сердар Азмун (63). Автогол на счету полузащитника «Зенита» Олега Шатова (58).

Азмун был признан лучшим игроков встречи, он сумел отличиться в РПЛ впервые с 28 июля, когда он забил на 11-й секунде встречи против «Оренбурга» (2:0) в третьем туре.

На 14-й минуте матча поле из-за травмы был вынужден покинуть защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, вместо него вышел Шатов. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак оставил в запасе голкипера сборной России Андрея Лунева, ворота защищал Михаил Кержаков, он провел первый матч в нынешнем сезоне РПЛ.

«Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков. «Урал» продлил серию без побед до трех матчей, команда идет на девятом месте, имея в активе 14 очков. 13-й тур состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Зенит» примет «Ростов», «Урал» на выезде сыграет с «Тамбовом», обе встречи пройдут 19 октября.