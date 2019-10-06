Азмун прервал молчание — «Зенит» победил «Урал»
В матче 12-го тура
В матче 12-го тура
«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:2)
Голы: Иванович, 3 (0:1). Оздоев, 27 (0:2). Шатов, 58 — в свои ворота (1:2). Азмун, 63 (1:3).
«Урал» (Екатеринбург): Баклов, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Димитров (Ильин, 51), Аугустыняк, Емельянов (Егорычев, 55), Бикфалви,
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Иванович, Осорио, Маммана (Шатов, 14), Дуглас Сантос, Дриусси, Оздоев, Жирков (Ерохин, 65), Дзюба, Азмун (Мак, 83). Судьи: Волошин (Смоленск). Мурашов (Москва), Богач (Люберцы).
6 октября. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''. 22422 зрителя.
Что вы знаете о ротации? Вот Сергей Семак знает о ней все. Стартовый состав «Зенита» на матч с «Уралом» не смог бы предсказать никто, потому что в нем было огромное количество перестановок.
Причин перетасовки много. Главная — дисквалификации сразу двух стержневых футболистов команды Ракицкого и Барриоса. Оба получили четвертые желтые карточки в Черкизове, так что пропускали игру. Семак опасался проблем в центральной зоне и поэтому решил насытить ее.
На это намекал и сам Семак, хотя подчеркивал: в обоих голах недоработали и опорные хавбеки.
Но эффективность схемы проверить так и не получилось. Не прошло и четверти часа, как Маммана получил травму и был заменен на Шатова — «Зенит» при этом вернулся к привычным 4−4−2. Аргентинцу жутко не везет: после разрыва крестообразных связок он долго восстанавливался, но до сих пор не набрал форму, позволяющую регулярно выходить в основе. Первый старт в чемпионате — и сразу же повреждение. Правда, Маммана показывал, что вроде бы готов продолжить матч, но Семак решил не рисковать.
К тому времени «Зенит» уже выигрывал. Классический гол с углового: подача Дугласа — скидка Дзюбы — удар Ивановича. Но, вероятно, Семаку не нравилось, как команда действовала на стартовых минутах — и все поменял. Один опасный момент гости допустили, играя по этой схеме — Аугустыняк мощно пробил, но Кержаков выручил «Зенит».
«Урал» тоже выбрал интересную тактику. Емельянов и Аугустыняк в роли якорей опорной зоны — это роспись в осторожности. Интересно и то, что снова в воротах сыграл Баклов — Дмитрий Парфенов перестал доверять Годзюру.
Но изменения в тылах не помогли «Уралу». «Зенит» после выхода Шатова и перехода на 4−4−2 стал атаковать интереснее и на 27-й минуте разрезал оборону
«Урал» до перерыва успел
Схема с двумя центральными защитниками без Ракицкого и без Лунева (а вратарь — важная часть обороны при взаимодействии с ней) подразумевала проблемы, поэтому Семак и не хотел использовать ее изначально. Осорио с Ивановичем вместе играли только при расстановке 3−5−2.
Несомненно, что в перерыве Парфенов указал команде на уязвимые места — и «Урал» забегал. Но забил не в результате позиционной атаки, а после «стандарта». Гол был очень похож на тот, что забил Иванович в первом тайме. Только на этот раз это сделал Шатов — в свои ворота.
В тот момент у «Урала» появился шанс на спасение игры, и «Зенит» даже немного подсел. Но крылья екатеринбуржцев на взлете подрезала ошибка Баклова — он, ослепленный солнцем, не перехватил простой мяч после подачи Оздоева. И Азмун подкараулил эту ошибку. Это первый гол иранца в
На этом игра «Зенитом» была сделана. Третий гол фактически убил интригу, хотя без него «Урал» вполне мог бы отыграться. А так — матч просто превратился в товарищеский. 3:1 — «Зенит» победил и ушел на международную паузу в хорошем настроении.
Гоша Чернов
|Дмитрий Парфенов
|Сергей Семак
|Олег Шатов
|58′
|Бранислав Иванович(Артем Дзюба, Дуглас Сантос)
|3′
|Магомед Оздоев(Сердар Азмун)
|27′
|Сердар Азмун(Магомед Оздоев)
|63′
|77
|Олег Баклов
|41
|Михаил Кержаков
|15
|Денис Кулаков
|15
|Вячеслав Караваев
|27
|Михаил Меркулов
|3
|Дуглас Сантос
|3
|Вараздат Ароян
|4
|Йордан Осорио
|19
|Денис Поляков
|6
|Бранислав Иванович
|10
|Эрик Бикфалви
|11
|Себастьян Дриусси
|88
|Павел Погребняк
|27
|Магомед Оздоев
|6
|Рафал Аугустыняк
|22
|Артем Дзюба
|17
|Николай Димитров
51′
|24
|Эмануэль Маммана
14′
|11
|Владимир Ильин
|17
|Олег Шатов
|58
|Отман Эль-Кабир
89′
|18
|Юрий Жирков
65′
|21
|Исламжан Насыров
|21
|Александр Ерохин
|8
|Роман Емельянов
55′
|7
|Сердар Азмун
83′
|44
|Андрей Егорычев
|20
|Роберт Мак
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|14
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)