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15:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Азмун прервал молчание — «Зенит» победил «Урал»

В матче 12-го тура премьер-лиги «Урал» в Екатеринбурге уступил чемпиону России (1:3).

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«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:2)

Голы: Иванович, 3 (0:1). Оздоев, 27 (0:2). Шатов, 58 — в свои ворота (1:2). Азмун, 63 (1:3).

«Урал» (Екатеринбург): Баклов, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Димитров (Ильин, 51), Аугустыняк, Емельянов (Егорычев, 55), Бикфалви, Эль-Кабир (Насыров, 89), Погребняк.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Иванович, Осорио, Маммана (Шатов, 14), Дуглас Сантос, Дриусси, Оздоев, Жирков (Ерохин, 65), Дзюба, Азмун (Мак, 83). Судьи: Волошин (Смоленск). Мурашов (Москва), Богач (Люберцы).

6 октября. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''. 22422 зрителя.

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Перетасованный состав и Кержаков в воротах

Что вы знаете о ротации? Вот Сергей Семак знает о ней все. Стартовый состав «Зенита» на матч с «Уралом» не смог бы предсказать никто, потому что в нем было огромное количество перестановок.

Во-первых, сине-бело-голубые сменили тактическую расстановку. На первых минутах команда выстраивалась по диковинной схеме 3−1−4−2, причем в защите играли Иванович, Осорио и Маммана, Дуглас Сантос — на месте чистого опорного полузащитника, а Караваев с Жирковым закрывали обе бровки. Но самое неожиданное — вратарь. Всего лишь во второй раз при Семаке в основе вышел Кержаков — первый матч был в мае уже после того, как «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул.

Причин перетасовки много. Главная — дисквалификации сразу двух стержневых футболистов команды Ракицкого и Барриоса. Оба получили четвертые желтые карточки в Черкизове, так что пропускали игру. Семак опасался проблем в центральной зоне и поэтому решил насытить ее.

Ну, а Лунев, судя по всему, пал жертвой собственных ошибок — в этом году игру голкипера сложно назвать уверенной, а в двух подряд матчах с «Локомотивом» и «Бенфикой» вратарь пропустил необязательные мячи.

На это намекал и сам Семак, хотя подчеркивал: в обоих голах недоработали и опорные хавбеки.

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Быстрый старт

Но эффективность схемы проверить так и не получилось. Не прошло и четверти часа, как Маммана получил травму и был заменен на Шатова — «Зенит» при этом вернулся к привычным 4−4−2. Аргентинцу жутко не везет: после разрыва крестообразных связок он долго восстанавливался, но до сих пор не набрал форму, позволяющую регулярно выходить в основе. Первый старт в чемпионате — и сразу же повреждение. Правда, Маммана показывал, что вроде бы готов продолжить матч, но Семак решил не рисковать.

К тому времени «Зенит» уже выигрывал. Классический гол с углового: подача Дугласа — скидка Дзюбы — удар Ивановича. Но, вероятно, Семаку не нравилось, как команда действовала на стартовых минутах — и все поменял. Один опасный момент гости допустили, играя по этой схеме — Аугустыняк мощно пробил, но Кержаков выручил «Зенит».

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«Урал» тоже выбрал интересную тактику. Емельянов и Аугустыняк в роли якорей опорной зоны — это роспись в осторожности. Интересно и то, что снова в воротах сыграл Баклов — Дмитрий Парфенов перестал доверять Годзюру.

Но изменения в тылах не помогли «Уралу». «Зенит» после выхода Шатова и перехода на 4−4−2 стал атаковать интереснее и на 27-й минуте разрезал оборону черно-оранжевых прямо по центру. Атаку придумал Оздоев — он же ее замкнул.

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«Урал» до перерыва успел все-таки поразить ворота Кержакова, но Бикфалви оказался в офсайде. А уже во втором тайме хозяева заметно преобразились.

Убитая солнцем интрига

Схема с двумя центральными защитниками без Ракицкого и без Лунева (а вратарь — важная часть обороны при взаимодействии с ней) подразумевала проблемы, поэтому Семак и не хотел использовать ее изначально. Осорио с Ивановичем вместе играли только при расстановке 3−5−2.

Несомненно, что в перерыве Парфенов указал команде на уязвимые места — и «Урал» забегал. Но забил не в результате позиционной атаки, а после «стандарта». Гол был очень похож на тот, что забил Иванович в первом тайме. Только на этот раз это сделал Шатов — в свои ворота.

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В тот момент у «Урала» появился шанс на спасение игры, и «Зенит» даже немного подсел. Но крылья екатеринбуржцев на взлете подрезала ошибка Баклова — он, ослепленный солнцем, не перехватил простой мяч после подачи Оздоева. И Азмун подкараулил эту ошибку. Это первый гол иранца в премьер-лиге после более чем двухмесячного молчания.

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На этом игра «Зенитом» была сделана. Третий гол фактически убил интригу, хотя без него «Урал» вполне мог бы отыграться. А так — матч просто превратился в товарищеский. 3:1 — «Зенит» победил и ушел на международную паузу в хорошем настроении.

Гоша Чернов

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Урал
1:3
Первый тайм: 0:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 126.10.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 22643 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновСергей Семак
Голы
Олег Шатов58′
Бранислав Иванович(Артем Дзюба, Дуглас Сантос)3′
Магомед Оздоев(Сердар Азмун)27′
Сердар Азмун(Магомед Оздоев)63′
Составы команд
77Олег Баклов
41Михаил Кержаков
15Денис Кулаков
15Вячеслав Караваев
27Михаил Меркулов
3Дуглас Сантос
3Вараздат Ароян
4Йордан Осорио
19Денис Поляков
6Бранислав Иванович
10Эрик Бикфалви
11Себастьян Дриусси
88Павел Погребняк
27Магомед Оздоев
6Рафал Аугустыняк
22Артем Дзюба
17Николай Димитров
51′
24Эмануэль Маммана
14′
11Владимир Ильин
17Олег Шатов
58Отман Эль-Кабир
89′
18Юрий Жирков
65′
21Исламжан Насыров
21Александр Ерохин
8Роман Емельянов
55′
7Сердар Азмун
83′
44Андрей Егорычев
20Роберт Мак
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
2Голевые моменты4
14Удары (всего)14
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые8
8Фолы8
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
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