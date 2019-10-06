Азмун прервал молчание — «Зенит» победил «Урал»

«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:2)

Голы: Иванович, 3 (0:1). Оздоев, 27 (0:2). Шатов, 58 — в свои ворота (1:2). Азмун, 63 (1:3).

«Урал» (Екатеринбург): Баклов, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Димитров (Ильин, 51), Аугустыняк, Емельянов (Егорычев, 55), Бикфалви, Эль-Кабир (Насыров, 89), Погребняк.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Иванович, Осорио, Маммана (Шатов, 14), Дуглас Сантос, Дриусси, Оздоев, Жирков (Ерохин, 65), Дзюба, Азмун (Мак, 83). Судьи: Волошин (Смоленск). Мурашов (Москва), Богач (Люберцы).

6 октября. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''. 22422 зрителя.

Перетасованный состав и Кержаков в воротах

Что вы знаете о ротации? Вот Сергей Семак знает о ней все. Стартовый состав «Зенита» на матч с «Уралом» не смог бы предсказать никто, потому что в нем было огромное количество перестановок.

Во-первых, сине-бело-голубые сменили тактическую расстановку. На первых минутах команда выстраивалась по диковинной схеме 3−1−4−2, причем в защите играли Иванович, Осорио и Маммана, Дуглас Сантос — на месте чистого опорного полузащитника, а Караваев с Жирковым закрывали обе бровки. Но самое неожиданное — вратарь. Всего лишь во второй раз при Семаке в основе вышел Кержаков — первый матч был в мае уже после того, как «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул.

Причин перетасовки много. Главная — дисквалификации сразу двух стержневых футболистов команды Ракицкого и Барриоса. Оба получили четвертые желтые карточки в Черкизове, так что пропускали игру. Семак опасался проблем в центральной зоне и поэтому решил насытить ее.

Ну, а Лунев, судя по всему, пал жертвой собственных ошибок — в этом году игру голкипера сложно назвать уверенной, а в двух подряд матчах с «Локомотивом» и «Бенфикой» вратарь пропустил необязательные мячи.

На это намекал и сам Семак, хотя подчеркивал: в обоих голах недоработали и опорные хавбеки.

Быстрый старт

Но эффективность схемы проверить так и не получилось. Не прошло и четверти часа, как Маммана получил травму и был заменен на Шатова — «Зенит» при этом вернулся к привычным 4−4−2. Аргентинцу жутко не везет: после разрыва крестообразных связок он долго восстанавливался, но до сих пор не набрал форму, позволяющую регулярно выходить в основе. Первый старт в чемпионате — и сразу же повреждение. Правда, Маммана показывал, что вроде бы готов продолжить матч, но Семак решил не рисковать.

К тому времени «Зенит» уже выигрывал. Классический гол с углового: подача Дугласа — скидка Дзюбы — удар Ивановича. Но, вероятно, Семаку не нравилось, как команда действовала на стартовых минутах — и все поменял. Один опасный момент гости допустили, играя по этой схеме — Аугустыняк мощно пробил, но Кержаков выручил «Зенит».

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«Урал» тоже выбрал интересную тактику. Емельянов и Аугустыняк в роли якорей опорной зоны — это роспись в осторожности. Интересно и то, что снова в воротах сыграл Баклов — Дмитрий Парфенов перестал доверять Годзюру.

Но изменения в тылах не помогли «Уралу». «Зенит» после выхода Шатова и перехода на 4−4−2 стал атаковать интереснее и на 27-й минуте разрезал оборону черно-оранжевых прямо по центру. Атаку придумал Оздоев — он же ее замкнул.

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«Урал» до перерыва успел все-таки поразить ворота Кержакова, но Бикфалви оказался в офсайде. А уже во втором тайме хозяева заметно преобразились.

Убитая солнцем интрига

Схема с двумя центральными защитниками без Ракицкого и без Лунева (а вратарь — важная часть обороны при взаимодействии с ней) подразумевала проблемы, поэтому Семак и не хотел использовать ее изначально. Осорио с Ивановичем вместе играли только при расстановке 3−5−2.

Несомненно, что в перерыве Парфенов указал команде на уязвимые места — и «Урал» забегал. Но забил не в результате позиционной атаки, а после «стандарта». Гол был очень похож на тот, что забил Иванович в первом тайме. Только на этот раз это сделал Шатов — в свои ворота.

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В тот момент у «Урала» появился шанс на спасение игры, и «Зенит» даже немного подсел. Но крылья екатеринбуржцев на взлете подрезала ошибка Баклова — он, ослепленный солнцем, не перехватил простой мяч после подачи Оздоева. И Азмун подкараулил эту ошибку. Это первый гол иранца в премьер-лиге после более чем двухмесячного молчания.

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На этом игра «Зенитом» была сделана. Третий гол фактически убил интригу, хотя без него «Урал» вполне мог бы отыграться. А так — матч просто превратился в товарищеский. 3:1 — «Зенит» победил и ушел на международную паузу в хорошем настроении.