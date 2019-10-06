Футболист «Зенита» Смольников пропустит три недели из-за травмы
ТАСС, 6 октября. Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Смольников пропустит три недели
ТАСС, 6 октября. Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Смольников пропустит три недели
Смольников получил травму в домашнем матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (3:1) 2 октября.
«Врачи выявили перелом хрящевой части восьмого ребра. Восстановление игрока займет до трех недель. В ближайшее время он начнет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром медицинского штаба команды», — говорится в сообщении.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков. В 13-м туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Зенит» примет «Ростов», матч пройдет 19 октября.