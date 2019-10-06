«Локомотив» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1. В составе «Локомотива» голы забили Эдер (9-я минута) и Алексей Миранчук (45+2, с пенальти). У гостей отличился Эванс Кангва (11). Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, получивший травму, был заменен на 20-й минуте на полузащитника Алексея Миранчука.

Для «Локомотива» эта победа стала четвертой подряд в Российской премьер-лиге. «Красно-зеленые» в 12 турах набрали 26 очков и опережают петербургский «Зенит» по дополнительным показателям. «Арсенал» с 14 очками остался на 7-й позиции. В последних пяти турах тульская команда набрала одно очко.

В следующем туре «Локомотив» 18 октября сыграет в гостях против грозненского «Ахмата», «Арсенал» 20 октября примет «Сочи».