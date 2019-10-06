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16:38 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» потерял полкоманды, зато вернулся Миранчук: заработал и реализовал победный пенальти

Но у «Арсенала» есть вопросы по судейству.

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У Юрия Семина после Лиги чемпионов почти кончились футболисты. Очередную травму получил Жемалетдинов, Смолов тоже был заменен из-за повреждения. Против тульского «Арсенала» не мог играть еще и Крыховяк — дисквалификация. Федора к матчу РПЛ все-таки подготовить смогли, а вместо поляка на поле появился Коломейцев.

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Смолов и организовал первый гол уже на 10-й минуте. Помог грубый привоз Левашова: кипер отдал пас в недодачу, Федор подхватил мяч и навесил на Эдера, который точно пробил головой.

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Тульский «Арсенал» ответил сразу. Бывший железнодорожник Сергей Ткачев вырезал передачу на Кангву из центра поля. Все защитники «Локо» остановились, Гильерме вышел из ворот — подумали, офсайд. Но замбиец выбегал из-за спин защитников по правилам и спокойно переправил мяч в пустые ворота.

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На 20-й минуте у Семина стало одной проблемой больше. Смолов, который и так играл полутравмированным, дернул заднюю и больше не смог бегать. Коуч «Локомотива» решил выпустить Алексея Миранчука — он наконец появился на скамейке после травмы. Хозяева снова вернулись к схеме с одним форвардом — Эдером.

Было видно, что Миранчук долго не играл — втягивался, искал себя. И на второй добавленной к первому тайму нашел: получил классную разрезающую передачу от Эдера в штрафной, споткнулся об руки Левашова и заработал пенальти, который сам же и реализовал.

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Один из комментаторов матча Тимур Журавель в эфире рассказал, что «Арсенал» активно протестовал против пенальти в раздевалке во время перерыва. И обе команды на 5 минут задержались после перерыва.

Во втором тайме у туляков был как минимум еще один эпизод быть недовольными судьей Лапочкиным. Ломовицкий выбил мяч у Гильерме, когда тот выносил мяч с руки, и попал в ворота. Но гол засчитан не был.

Семин потерял еще и Бенедикта Хеведеса: на 46-й минуте чемпиона мира заменил воспитанник «Локо» Станислав Макгеев, отправившийся в опорную зону, а место в центре обороны занял Мурило.

Туле это не помогло: однажды Гильерме выручил команду после мощного удара Ткачева, а в остальное время «Арсенал» просто не попадал по воротам.

«Локо» вслед за «Зенитом» набрал 26 очков и поднялся на первое место. Уже после перерыва на сборные команда Семина полетит в Грозный, а «Арсенал» Черевченко примет «Сочи».

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Локомотив
2:1
Первый тайм: 2:1
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 126.10.2019, 14:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 11204 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминИгорь Черевченко
Голы
Эдер(Федор Смолов)9′
Эванс Кангва(Сергей Ткачев)11′
Алексей Миранчук45+2′
Составы команд
1Маринату Гильерме
36Михаил Левашов
45+1′
20Владислав Игнатьев
23′
4Роберт Бауэр
31Мачей Рыбус
21Виктор Альварес
61′
14Ведран Чорлука
6Максим Беляев
23Жоау Мариу
8Гиа Григалава
82′
6Дмитрий Баринов
50′
10Эванс Кангва
19Эдер
11Сергей Ткачев
27Мурило
23Игорь Горбатенко
5Бенедикт Хеведес
46′
70Георгий Костадинов
64′
37Станислав Магкеев
27Александр Ломовицкий
73′85′
18Александр Коломейцев
85′
30Александру Тудорие
3Брайн Идову
48Евгений Луценко
46′
9Федор Смолов
20′
22Даниил Лесовой
59Алексей Миранчук
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
18Удары (всего)7
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
12Фолы18
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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