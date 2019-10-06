«Локомотив» потерял полкоманды, зато вернулся Миранчук: заработал и реализовал победный пенальти

У Юрия Семина после Лиги чемпионов почти кончились футболисты. Очередную травму получил Жемалетдинов, Смолов тоже был заменен из-за повреждения. Против тульского «Арсенала» не мог играть еще и Крыховяк — дисквалификация. Федора к матчу РПЛ все-таки подготовить смогли, а вместо поляка на поле появился Коломейцев.

Смолов и организовал первый гол уже на 10-й минуте. Помог грубый привоз Левашова: кипер отдал пас в недодачу, Федор подхватил мяч и навесил на Эдера, который точно пробил головой.

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Тульский «Арсенал» ответил сразу. Бывший железнодорожник Сергей Ткачев вырезал передачу на Кангву из центра поля. Все защитники «Локо» остановились, Гильерме вышел из ворот — подумали, офсайд. Но замбиец выбегал из-за спин защитников по правилам и спокойно переправил мяч в пустые ворота.

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На 20-й минуте у Семина стало одной проблемой больше. Смолов, который и так играл полутравмированным, дернул заднюю и больше не смог бегать. Коуч «Локомотива» решил выпустить Алексея Миранчука — он наконец появился на скамейке после травмы. Хозяева снова вернулись к схеме с одним форвардом — Эдером.

Было видно, что Миранчук долго не играл — втягивался, искал себя. И на второй добавленной к первому тайму нашел: получил классную разрезающую передачу от Эдера в штрафной, споткнулся об руки Левашова и заработал пенальти, который сам же и реализовал.

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Один из комментаторов матча Тимур Журавель в эфире рассказал, что «Арсенал» активно протестовал против пенальти в раздевалке во время перерыва. И обе команды на 5 минут задержались после перерыва.

Во втором тайме у туляков был как минимум еще один эпизод быть недовольными судьей Лапочкиным. Ломовицкий выбил мяч у Гильерме, когда тот выносил мяч с руки, и попал в ворота. Но гол засчитан не был.

Семин потерял еще и Бенедикта Хеведеса: на 46-й минуте чемпиона мира заменил воспитанник «Локо» Станислав Макгеев, отправившийся в опорную зону, а место в центре обороны занял Мурило.

Туле это не помогло: однажды Гильерме выручил команду после мощного удара Ткачева, а в остальное время «Арсенал» просто не попадал по воротам.

«Локо» вслед за «Зенитом» набрал 26 очков и поднялся на первое место. Уже после перерыва на сборные команда Семина полетит в Грозный, а «Арсенал» Черевченко примет «Сочи».