«Локомотив» потерял полкоманды, зато вернулся Миранчук: заработал и реализовал победный пенальти
Но у «Арсенала» есть вопросы по судейству.
Но у «Арсенала» есть вопросы по судейству.
У Юрия Семина после Лиги чемпионов почти кончились футболисты. Очередную травму получил Жемалетдинов, Смолов тоже был заменен
Смолов и организовал первый гол уже на 10-й минуте. Помог грубый привоз Левашова: кипер отдал пас в недодачу, Федор подхватил мяч и навесил на Эдера, который точно пробил головой.
Тульский «Арсенал» ответил сразу. Бывший железнодорожник Сергей Ткачев вырезал передачу на Кангву из центра поля. Все защитники «Локо» остановились, Гильерме вышел из ворот — подумали, офсайд. Но замбиец выбегал
На 20-й минуте у Семина стало одной проблемой больше. Смолов, который и так играл полутравмированным, дернул заднюю и больше не смог бегать. Коуч «Локомотива» решил выпустить Алексея Миранчука — он наконец появился на скамейке после травмы. Хозяева снова вернулись к схеме с одним форвардом — Эдером.
Было видно, что Миранчук долго не играл — втягивался, искал себя. И на второй добавленной к первому тайму нашел: получил классную разрезающую передачу от Эдера в штрафной, споткнулся об руки Левашова и заработал пенальти, который сам же и реализовал.
Один из комментаторов матча Тимур Журавель в эфире рассказал, что «Арсенал» активно протестовал против пенальти в раздевалке во время перерыва. И обе команды на 5 минут задержались после перерыва.
Во втором тайме у туляков был как минимум еще один эпизод быть недовольными судьей Лапочкиным. Ломовицкий выбил мяч у Гильерме, когда тот выносил мяч с руки, и попал в ворота. Но гол засчитан не был.
Туле это не помогло: однажды Гильерме выручил команду после мощного удара Ткачева, а в остальное время «Арсенал» просто не попадал по воротам.
«Локо» вслед за «Зенитом» набрал 26 очков и поднялся на первое место. Уже после перерыва на сборные команда Семина полетит в Грозный, а «Арсенал» Черевченко примет «Сочи».
|Юрий Семин
|Игорь Черевченко
|Эдер(Федор Смолов)
|9′
|Эванс Кангва(Сергей Ткачев)
|11′
|Алексей Миранчук
|45+2′
|1
|Маринату Гильерме
|36
|Михаил Левашов
45+1′
|20
|Владислав Игнатьев
23′
|4
|Роберт Бауэр
|31
|Мачей Рыбус
|21
|Виктор Альварес
61′
|14
|Ведран Чорлука
|6
|Максим Беляев
|23
|Жоау Мариу
|8
|Гиа Григалава
82′
|6
|Дмитрий Баринов
50′
|10
|Эванс Кангва
|19
|Эдер
|11
|Сергей Ткачев
|27
|Мурило
|23
|Игорь Горбатенко
|5
|Бенедикт Хеведес
46′
|70
|Георгий Костадинов
64′
|37
|Станислав Магкеев
|27
|Александр Ломовицкий
73′85′
|18
|Александр Коломейцев
85′
|30
|Александру Тудорие
|3
|Брайн Идову
|48
|Евгений Луценко
46′
|9
|Федор Смолов
20′
|22
|Даниил Лесовой
|59
|Алексей Миранчук
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|18
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)