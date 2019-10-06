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16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семин: Смолов и Хеведес получили микротравмы в матче с «Арсеналом»

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов и защитник Бенедикт Хеведес получили микротравмы в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом», сообщил главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» в воскресенье на своем поле победил «Арсенал» со счетом 2:1. Смолов вышел в стартовом составе «красно-зеленых» и отметился голевой передачей на Эдера на 10-й минуте, но спустя 10 минут был заменен на Алексея Миранчука. Хеведес, также игравший с первых минут, в перерыве был заменен на Станислава Магкеева.

«Похоже, что Смолов и Хеведес получили микротравмы. Не стали рисковать, чтобы не усугубить ситуацию. Не знаю, сможет ли он (Смолов) помочь сборной России или нет. В сборной посмотрят, там квалифицированные врачи, они определят, сможет он помочь команде или нет», — сказал Семин на пресс-конференции.

Вскоре после пресс-конференции стало известно, что вместо Смолова в сборную России вызван нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев.

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Первый тайм: 2:1
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 126.10.2019, 14:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 11204 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминИгорь Черевченко
Голы
Эдер(Федор Смолов)9′
Эванс Кангва(Сергей Ткачев)11′
Алексей Миранчук45+2′
Составы команд
1Маринату Гильерме
36Михаил Левашов
45+1′
20Владислав Игнатьев
23′
4Роберт Бауэр
31Мачей Рыбус
21Виктор Альварес
61′
14Ведран Чорлука
6Максим Беляев
23Жоау Мариу
8Гиа Григалава
82′
6Дмитрий Баринов
50′
10Эванс Кангва
19Эдер
11Сергей Ткачев
27Мурило
23Игорь Горбатенко
5Бенедикт Хеведес
46′
70Георгий Костадинов
64′
37Станислав Магкеев
27Александр Ломовицкий
73′85′
18Александр Коломейцев
85′
30Александру Тудорие
3Брайн Идову
48Евгений Луценко
46′
9Федор Смолов
20′
22Даниил Лесовой
59Алексей Миранчук
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
18Удары (всего)7
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
12Фолы18
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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