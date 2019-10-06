Семин: Смолов и Хеведес получили микротравмы в матче с «Арсеналом»

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» в воскресенье на своем поле победил «Арсенал» со счетом 2:1. Смолов вышел в стартовом составе «красно-зеленых» и отметился голевой передачей на Эдера на 10-й минуте, но спустя 10 минут был заменен на Алексея Миранчука. Хеведес, также игравший с первых минут, в перерыве был заменен на Станислава Магкеева.

«Похоже, что Смолов и Хеведес получили микротравмы. Не стали рисковать, чтобы не усугубить ситуацию. Не знаю, сможет ли он (Смолов) помочь сборной России или нет. В сборной посмотрят, там квалифицированные врачи, они определят, сможет он помочь команде или нет», — сказал Семин на пресс-конференции.