Семин: Смолов и Хеведес получили микротравмы в матче с «Арсеналом»
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов и защитник Бенедикт Хеведес получили микротравмы в матче 12-го тура Российской
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов и защитник Бенедикт Хеведес получили микротравмы в матче 12-го тура Российской
«Локомотив» в воскресенье на своем поле победил «Арсенал» со счетом 2:1. Смолов вышел в стартовом составе «красно-зеленых» и отметился голевой передачей на Эдера на 10-й минуте, но спустя 10 минут был заменен на Алексея Миранчука. Хеведес, также игравший с первых минут, в перерыве был заменен на Станислава Магкеева.
«Похоже, что Смолов и Хеведес получили микротравмы. Не стали рисковать, чтобы не усугубить ситуацию. Не знаю, сможет ли он (Смолов) помочь сборной России или нет. В сборной посмотрят, там квалифицированные врачи, они определят, сможет он помочь команде или нет», — сказал Семин на
Вскоре после
|Юрий Семин
|Игорь Черевченко
|Эдер(Федор Смолов)
|9′
|Эванс Кангва(Сергей Ткачев)
|11′
|Алексей Миранчук
|45+2′
|1
|Маринату Гильерме
|36
|Михаил Левашов
45+1′
|20
|Владислав Игнатьев
23′
|4
|Роберт Бауэр
|31
|Мачей Рыбус
|21
|Виктор Альварес
61′
|14
|Ведран Чорлука
|6
|Максим Беляев
|23
|Жоау Мариу
|8
|Гиа Григалава
82′
|6
|Дмитрий Баринов
50′
|10
|Эванс Кангва
|19
|Эдер
|11
|Сергей Ткачев
|27
|Мурило
|23
|Игорь Горбатенко
|5
|Бенедикт Хеведес
46′
|70
|Георгий Костадинов
64′
|37
|Станислав Магкеев
|27
|Александр Ломовицкий
73′85′
|18
|Александр Коломейцев
85′
|30
|Александру Тудорие
|3
|Брайн Идову
|48
|Евгений Луценко
46′
|9
|Федор Смолов
20′
|22
|Даниил Лесовой
|59
|Алексей Миранчук
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|18
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)