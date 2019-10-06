Футболист «Ростова» Еременко пропускает матч с ЦСКА из-за болезни
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Полузащитник Роман Еременко и защитник Рагнар Сигурдссон не сыграют за «Ростов» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Полузащитник Роман Еременко и защитник Рагнар Сигурдссон не сыграют за «Ростов» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА
Встреча команд пройдет в Москве в воскресенье и начнется в 16:30.
«Уважаемые болельщики! Роман Еременко и Рагнар Сигурдссон отсутствуют в стартовом составе нашей команды с ЦСКА