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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Арсенала»: Второй гол «Локомотива» нарушил наши планы

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболисты «Арсенала» плохо начали игру против московского «Локомотива», а второй гол соперника нарушил планы команды, сказал главный тренер тульского клуба Игорь Черевченко.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча 12-го тура чемпионата России состоялась в воскресенье в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 73-й минуте полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий забил гол, который не был засчитан. Матч судил Сергей Лапочкин.

«“Локомотив” поздравляю с победой, желаю успехов в Лиге чемпионов. Что касается игры, то мы плохо начали. Начинать игру при счете 0:1 с такими командами нехорошо, но мы быстро отыгрались. Пропустили с пенальти на последней минуте первого тайма, это нарушило наши планы», — сказал Черевченко журналистам.

«По судейству вопросов никаких нет. Что касается незасчитанного гола Ломовицкого, то сказать ничего не могу. Пойду спрошу у Гилерме (вратаря “Локомотива” — ред.)», — добавил он.

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