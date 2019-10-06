Тренер «Арсенала»: Второй гол «Локомотива» нарушил наши планы

Источник: РИА "Новости"

Встреча 12-го тура чемпионата России состоялась в воскресенье в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 73-й минуте полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий забил гол, который не был засчитан. Матч судил Сергей Лапочкин.

«“Локомотив” поздравляю с победой, желаю успехов в Лиге чемпионов. Что касается игры, то мы плохо начали. Начинать игру при счете 0:1 с такими командами нехорошо, но мы быстро отыгрались. Пропустили с пенальти на последней минуте первого тайма, это нарушило наши планы», — сказал Черевченко журналистам.