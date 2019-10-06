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19:01 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв на выезде ЦСКА

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» со счетом 3:1 обыграли столичный ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.

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Дубль оформил Хорен Байрамян (11-я и 44-я минуты), еще один гол забил Элдор Шомуродов (61). У ЦСКА отличился Никола Влашич (90+3, с пенальти). Шомуродов забил 10-й гол в 12 матчах и догнал по этому показателю форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

Встречу из-за болезни пропускали полузащитник «Ростова» Роман Еременко и защитник Рагнар Сигурдссон. Байрамян был признан лучшим игроком встречи, впервые в карьере он забил два гола в одном матче чемпионата России.

«Ростов» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 12 матчей. Столько же очков у московского «Локомотива» и петербургского «Зенита», однако оба клуба уступают «Ростову» по дополнительным показателям. ЦСКА идет четвертым, имея в активе 25 очков.

13-й тур первенства страны состоится после паузы на матчи национальных сборных, ЦСКА 20 октября на выезде проведет матч против «Уфы», а «Ростов» днем позднее в гостях встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Ход матча

Ухудшившиеся на выходных погодные условия ввиду снега с дождем сказались на посещаемости матча — визуально на трибунах присутствовало меньше болельщиков, чем в четверг во время проигранной встречи ЦСКА с испанским «Эспаньолом» (0:2) в групповом турнире Лиги Европы. Перед стартовым свистком российский тенор Игорь Морозов вместе с фанатами красно-синих исполнил измененную версию песни «Конь», в которой последний куплет был посвящен армейскому клубу.

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ЦСКА уже на первой минуте провел опасную атаку, которая завершилась попаданием мяча в перекладину после удара Федора Чалова. Этот всплеск оказался кратким, после чего «Ростову» удалось перехватить инициативу и ответить опасным ударом со средней дистанции, который нанес Ивелин Попов. Ошибка центрального защитника Игоря Дивеева, участие которого во встрече было под вопросом, привела к угловому — Байрамян, оставшись без присмотра, точно ногой переправил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева. Пропустив, армейцы попытались выровнять положение, но преимущество во владении мячом разбивалось о насыщенную оборону ростовчан.

Гости не только здорово оборонялись, но еще и пытались контратаковать. Перед самым перерывом «Ростов» удвоил преимущество в счете — 2:0. Игрок обороны армейцев Седрик Гогуа, поскользнувшись перед Байрамяном, позволил хавбеку неотразимо пробить с левой ноги и оформить дубль. В перерыве главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на неудачные действия своей команды, заменив неудачно проведшего первый тайм Гогуа на атакующего полузащитника Лукаса Сантоса.

Перерыв лишь отчасти пошел на пользу ЦСКА — команда стала более акцентированно играть в атаке, но уменьшение числа центральных защитников дало о себе знать. Второй бомбардир чемпионата России Шомуродов и все тот же Байрамян в первые 10 минут не смогли реализовать выходы один на один с Акинфеевым. На 61-й минуте форвард из Узбекистана, получив еще один шанс, оказался точен — 3:0. Ближе к концовке встречи Гончаренко принял решение заменить скоростного исландца Арнора Сигурдссона на рослого словенца Яку Бийола.

В концовке встречи ЦСКА взял игру под контроль. Уже в компенсированное ко второму тайму время главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Ростова» за фол на Федоре Чалове. Удар с одиннадцатиметровой отметки уверено реализовал Влашич, поставив точку в игре.

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ЦСКА
1:3
Первый тайм: 0:2
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 126.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 18456 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоВалерий Карпин
Голы
Никола Влашич90+2′
Хорен Байрамян(Матиас Норманн)11′
Хорен Байрамян(Элдор Шомуродов)44′
Элдор Шомуродов(Хорен Байрамян)61′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
1Егор Бабурин
31Звонимир Шарлия
34Алексей Козлов
78Игорь Дивеев
28Евгений Чернов
2Мариу Фернандес
30′
5Деннис Хаджикадунич
20Константин Кучаев
78Дмитрий Чистяков
8Никола Влашич
8Ивелин Попов
98Иван Обляков
14Элдор Шомуродов
9Федор Чалов
17Матиас Норманн
27Седрик Гогуа
46′
11Алексей Ионов
85′
11Лукас Сантос
26Александр Саплинов
86′
17Арнор Сигурдссон
67′
19Хорен Байрамян
77′
29Яка Бийол
25Арсений Логашов
7Ильзат Ахметов
89′
15Данил Глебов
12′58′
25Кристиян Бистрович
18Бактиер Зайнутдинов
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
8Голевые моменты8
16Удары (всего)10
7Удары в створ7
1Штанги, перекладины0
5Угловые3
5Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Обозначения
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  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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