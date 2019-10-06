«Ростов» возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв на выезде ЦСКА

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Дубль оформил Хорен Байрамян (11-я и 44-я минуты), еще один гол забил Элдор Шомуродов (61). У ЦСКА отличился Никола Влашич (90+3, с пенальти). Шомуродов забил 10-й гол в 12 матчах и догнал по этому показателю форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

Встречу из-за болезни пропускали полузащитник «Ростова» Роман Еременко и защитник Рагнар Сигурдссон. Байрамян был признан лучшим игроком встречи, впервые в карьере он забил два гола в одном матче чемпионата России.

«Ростов» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 12 матчей. Столько же очков у московского «Локомотива» и петербургского «Зенита», однако оба клуба уступают «Ростову» по дополнительным показателям. ЦСКА идет четвертым, имея в активе 25 очков.

13-й тур первенства страны состоится после паузы на матчи национальных сборных, ЦСКА 20 октября на выезде проведет матч против «Уфы», а «Ростов» днем позднее в гостях встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Ход матча

Ухудшившиеся на выходных погодные условия ввиду снега с дождем сказались на посещаемости матча — визуально на трибунах присутствовало меньше болельщиков, чем в четверг во время проигранной встречи ЦСКА с испанским «Эспаньолом» (0:2) в групповом турнире Лиги Европы. Перед стартовым свистком российский тенор Игорь Морозов вместе с фанатами красно-синих исполнил измененную версию песни «Конь», в которой последний куплет был посвящен армейскому клубу.

ЦСКА уже на первой минуте провел опасную атаку, которая завершилась попаданием мяча в перекладину после удара Федора Чалова. Этот всплеск оказался кратким, после чего «Ростову» удалось перехватить инициативу и ответить опасным ударом со средней дистанции, который нанес Ивелин Попов. Ошибка центрального защитника Игоря Дивеева, участие которого во встрече было под вопросом, привела к угловому — Байрамян, оставшись без присмотра, точно ногой переправил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева. Пропустив, армейцы попытались выровнять положение, но преимущество во владении мячом разбивалось о насыщенную оборону ростовчан.

Гости не только здорово оборонялись, но еще и пытались контратаковать. Перед самым перерывом «Ростов» удвоил преимущество в счете — 2:0. Игрок обороны армейцев Седрик Гогуа, поскользнувшись перед Байрамяном, позволил хавбеку неотразимо пробить с левой ноги и оформить дубль. В перерыве главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на неудачные действия своей команды, заменив неудачно проведшего первый тайм Гогуа на атакующего полузащитника Лукаса Сантоса.

Перерыв лишь отчасти пошел на пользу ЦСКА — команда стала более акцентированно играть в атаке, но уменьшение числа центральных защитников дало о себе знать. Второй бомбардир чемпионата России Шомуродов и все тот же Байрамян в первые 10 минут не смогли реализовать выходы один на один с Акинфеевым. На 61-й минуте форвард из Узбекистана, получив еще один шанс, оказался точен — 3:0. Ближе к концовке встречи Гончаренко принял решение заменить скоростного исландца Арнора Сигурдссона на рослого словенца Яку Бийола.