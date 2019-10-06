«Ростов» возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв на выезде ЦСКА
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» со счетом 3:1 обыграли столичный ЦСКА в матче 12-го тура Российской
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» со счетом 3:1 обыграли столичный ЦСКА в матче 12-го тура Российской
Дубль оформил Хорен Байрамян (11-я и 44-я минуты), еще один гол забил Элдор Шомуродов (61). У ЦСКА отличился Никола Влашич (90+3, с пенальти). Шомуродов забил 10-й гол в 12 матчах и догнал по этому показателю форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева в списке лучших бомбардиров чемпионата России.
Встречу
13-й тур первенства страны состоится после паузы на матчи национальных сборных, ЦСКА 20 октября на выезде проведет матч против «Уфы», а «Ростов» днем позднее в гостях встретится с
Ухудшившиеся на выходных погодные условия ввиду снега с дождем сказались на посещаемости матча — визуально на трибунах присутствовало меньше болельщиков, чем в четверг во время проигранной встречи ЦСКА с испанским «Эспаньолом» (0:2) в групповом турнире Лиги Европы. Перед стартовым свистком российский тенор Игорь Морозов вместе с фанатами
ЦСКА уже на первой минуте провел опасную атаку, которая завершилась попаданием мяча в перекладину после удара Федора Чалова. Этот всплеск оказался кратким, после чего «Ростову» удалось перехватить инициативу и ответить опасным ударом со средней дистанции, который нанес Ивелин Попов. Ошибка центрального защитника Игоря Дивеева, участие которого во встрече было под вопросом, привела к угловому — Байрамян, оставшись без присмотра, точно ногой переправил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева. Пропустив, армейцы попытались выровнять положение, но преимущество во владении мячом разбивалось о насыщенную оборону ростовчан.
Гости не только здорово оборонялись, но еще и пытались контратаковать. Перед самым перерывом «Ростов» удвоил преимущество в счете — 2:0. Игрок обороны армейцев Седрик Гогуа, поскользнувшись перед Байрамяном, позволил хавбеку неотразимо пробить с левой ноги и оформить дубль. В перерыве главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на неудачные действия своей команды, заменив неудачно проведшего первый тайм Гогуа на атакующего полузащитника Лукаса Сантоса.
Перерыв лишь отчасти пошел на пользу ЦСКА — команда стала более акцентированно играть в атаке, но уменьшение числа центральных защитников дало о себе знать. Второй бомбардир чемпионата России Шомуродов и все тот же Байрамян в первые 10 минут не смогли реализовать выходы один на один с Акинфеевым. На 61-й минуте форвард из Узбекистана, получив еще один шанс, оказался точен — 3:0. Ближе к концовке встречи Гончаренко принял решение заменить скоростного исландца Арнора Сигурдссона на рослого словенца Яку Бийола.
В концовке встречи ЦСКА взял игру под контроль. Уже в компенсированное ко второму тайму время главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Ростова» за фол на Федоре Чалове. Удар с одиннадцатиметровой отметки уверено реализовал Влашич, поставив точку в игре.
|Виктор Гончаренко
|Валерий Карпин
|Никола Влашич
|90+2′
|Хорен Байрамян(Матиас Норманн)
|11′
|Хорен Байрамян(Элдор Шомуродов)
|44′
|Элдор Шомуродов(Хорен Байрамян)
|61′
|35
|Игорь Акинфеев
|1
|Егор Бабурин
|31
|Звонимир Шарлия
|34
|Алексей Козлов
|78
|Игорь Дивеев
|28
|Евгений Чернов
|2
|Мариу Фернандес
30′
|5
|Деннис Хаджикадунич
|20
|Константин Кучаев
|78
|Дмитрий Чистяков
|8
|Никола Влашич
|8
|Ивелин Попов
|98
|Иван Обляков
|14
|Элдор Шомуродов
|9
|Федор Чалов
|17
|Матиас Норманн
|27
|Седрик Гогуа
46′
|11
|Алексей Ионов
85′
|11
|Лукас Сантос
|26
|Александр Саплинов
86′
|17
|Арнор Сигурдссон
67′
|19
|Хорен Байрамян
77′
|29
|Яка Бийол
|25
|Арсений Логашов
|7
|Ильзат Ахметов
89′
|15
|Данил Глебов
12′58′
|25
|Кристиян Бистрович
|18
|Бактиер Зайнутдинов
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|8
|16
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|5
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)