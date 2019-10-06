Александр Соболев: Интерес лондонского «Арсенала»? По-моему, это правда
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев — о своем вызове в сборную России и интересе со стороны английских клубов.
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев — о своем вызове в сборную России и интересе со стороны английских клубов.
— Сидел дома. Тут раздается звонок. В трубке голос Станислава Саламовича Черчесова: «Готовься, скоро у тебя вылет».
— Ваша первая реакция?
— Ну голос Черчесова я знаю (улыбается). Поэтому сразу понял, что это не шутка.
— А ведь не так давно в интервью «СЭ» вы заметили: «До зимы мне точно не стоит думать о сборной».
— Да. Видите, как получилось. Федя Смолов сломался. Я желаю ему скорейшего выздоровления! Но так в футболе бывает… От травм никто не застрахован.
— О чем подумали, когда Смолова заменили
— Я смотрел этот матч. Но у меня даже и мысли не возникло, что теперь вызовут в сборную. Просто сидел, кушал. И буквально через 15 минут после травмы Смолова мне позвонили из национальной команды.
— Реально ли выиграть конкуренцию у Дзюбы и Комличенко?
— Вы знаете, в сборной России не важно, кто выходит — Дзюба, Комличенко или
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— Да в сборной я особо еще никого не знаю (улыбается). Позвонили и поздравили родственники, друзья.
— Сейчас вы делите первое место в списке бомбардиров с Шомуродовым. Появилось чувство, что способны выиграть эту гонку?
— Да я, а этим титулом не гонюсь, нет такой цели.
— Да ладно?
— Если я забиваю и команда выигрывает, то я доволен. А если при моих голах «Крылья» уступают, то особого смысла в моих мячах и нет… Но вот на гонке бомбрадиров я действительно не зацикливаюсь.
— Когда вас спросили про интерес со стороны «МЮ», вы ответили, что это происки желтой прессы. Почему?
— Да я даже не представляю, как такое может быть! Где я и где «Манчестер»? Мне кажется, это все бред.
— Но ведь Зинченко несколько лет назад уехал в «Манчестер Сити» из «Уфы».
— Ну да. Уехал. Однако я не знаю, как это все можно комментировать. Реально не представляю, как такое может быть…
— Сегодня уже появилась информация, что на матч «Сочи» — «Крылья» специально ради вас приезжали скауты лондонского «Арсенала».
— Мне сказали после игры, что скауты «Арсенала» действительно приезжали на меня посмотреть.
— А что вам конкретно сказали?
— Что скауты сидели на трибуне. Но у меня нет полной уверенности. Может быть, это опять шутка?
— А, может быть, ваша мечта поиграть в Англии станет реальностью уже очень скоро?
— Чтобы поиграть в Англии, мне надо еще забивать, тренироваться, много работать. Пока об АПЛ я даже не думаю.