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20:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Соболев: Интерес лондонского «Арсенала»? По-моему, это правда

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев — о своем вызове в сборную России и интересе со стороны английских клубов.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Сидел дома. Тут раздается звонок. В трубке голос Станислава Саламовича Черчесова: «Готовься, скоро у тебя вылет».

— Ваша первая реакция?

— Ну голос Черчесова я знаю (улыбается). Поэтому сразу понял, что это не шутка.

— А ведь не так давно в интервью «СЭ» вы заметили: «До зимы мне точно не стоит думать о сборной».

— Да. Видите, как получилось. Федя Смолов сломался. Я желаю ему скорейшего выздоровления! Но так в футболе бывает… От травм никто не застрахован.

— О чем подумали, когда Смолова заменили из-за травмы?

— Я смотрел этот матч. Но у меня даже и мысли не возникло, что теперь вызовут в сборную. Просто сидел, кушал. И буквально через 15 минут после травмы Смолова мне позвонили из национальной команды.

— Реально ли выиграть конкуренцию у Дзюбы и Комличенко?

— Вы знаете, в сборной России не важно, кто выходит — Дзюба, Комличенко или кто-то еще. Тут нет конкуренции, есть одна команда, одно целое! Все идут решают одну задачу. Просто играют сильнейшие и приносят пользу национальной команде.

— Кто-то из сборников вам уже позвонил?

— Да в сборной я особо еще никого не знаю (улыбается). Позвонили и поздравили родственники, друзья.

— Сейчас вы делите первое место в списке бомбардиров с Шомуродовым. Появилось чувство, что способны выиграть эту гонку?

— Да я, а этим титулом не гонюсь, нет такой цели.

— Да ладно?

— Если я забиваю и команда выигрывает, то я доволен. А если при моих голах «Крылья» уступают, то особого смысла в моих мячах и нет… Но вот на гонке бомбрадиров я действительно не зацикливаюсь.

— Когда вас спросили про интерес со стороны «МЮ», вы ответили, что это происки желтой прессы. Почему?

— Да я даже не представляю, как такое может быть! Где я и где «Манчестер»? Мне кажется, это все бред.

— Но ведь Зинченко несколько лет назад уехал в «Манчестер Сити» из «Уфы».

— Ну да. Уехал. Однако я не знаю, как это все можно комментировать. Реально не представляю, как такое может быть…

— Сегодня уже появилась информация, что на матч «Сочи» — «Крылья» специально ради вас приезжали скауты лондонского «Арсенала».

— Мне сказали после игры, что скауты «Арсенала» действительно приезжали на меня посмотреть. По-моему, это правда. Нет, я не уверен на 100 процентов. Но мне такое сообщили.

— А что вам конкретно сказали?

— Что скауты сидели на трибуне. Но у меня нет полной уверенности. Может быть, это опять шутка?

— А, может быть, ваша мечта поиграть в Англии станет реальностью уже очень скоро?

— Чтобы поиграть в Англии, мне надо еще забивать, тренироваться, много работать. Пока об АПЛ я даже не думаю.

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