«Ростов» — великий! Так ЦСКА давно никто не «возил»

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Дмитрий Гирин

Согласитесь, многие же из нас подсознательно ждут, когда же «Ростов» посыплется. Таких резво стартовавших ведь было много, но заканчивалось все примерно одинаково — иных уж нет, а те далече.

Проиграли в очень плохом матче «Уфе» — ну, вот, кажется все. А «Ростов» берет и потом последовательно побеждает «Рубин» и на выезде «Локомотив». Уступили «Тамбову» — вот теперь-то точно все, должны начать постепенно сползать вниз. В ответ — два ярких матча с общим счетом 6:1.

Сторонники того, что «Ростов» — это все равно несерьезно, выкладывают на стол последний аргумент. Мол, с лидерами и конкурентами еще не играли, а побеждали середняков и аутсайдеров. Расписание на финише первого круга у дончан действительно суровое — ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар».

Но вот армейцы обыграны — красиво, по делу, вчистую. На оборону красно-синих во втором тайме больно было смотреть — «Ростов» мог забить и четвертый, и пятый. Месяц назад в Москве победили «Локомотив». Всем запомнилось суперспасение Чернова на последних секундах, но ведь и тот успех был вполне заслуженным — не скажешь, что «Ростов» выиграл тогда только за счет невероятного везения.

Так что на месте болельщиков «Зенита» я бы всерьез опасался предстоящего в следующем туре матча.

Победа над ЦСКА примечательна не только счетом. «Ростов», чей стартовый состав в этом сезоне невероятно стабилен, играл без двух ведущих футболистов — защитника Сигурдссона и капитана Еременко. Обоих скосил вирус. И ничего, справились даже с Хаджикадуничем в центре обороны, причем без особых сложностей. Такое ощущение, что Валерий Карпин может запустить карьеру кого угодно.

Человек, бывший несколько лет назад объектом мемов, действительно становится большим тренером. «Ростов» образцово-показательно выключил из игры Мариу Фернандеса, который провел худший матч в сезоне, запомнившись разве что фолом на Чернове и жуткими провалами во втором тайме. То же самое относится и к Влашичу. Пара неплохих дальних ударов — вот и весь КПД хорвата. И это — работа Карпина и его штаба.

Его визави Виктор Гончаренко пару дней назад оказался в центре скандала, когда его в Instagram жестко раскритиковала жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова — Людмила. Болельщики армейцев поддержали тренера, вывесив баннер в его поддержку, но вопросов к нему, особенно учитывая слабую игру против «Эспаньола» на неделе, становится все больше.

Понятно, что у ЦСКА много травмированных — а тут еще и вылетел Магнуссон, и это оказалось очень серьезно — и, соответственно, почти нет возможностей как-то усилить игру со скамейки, но и решения Гончаренко вызывают вопросы. Смена схемы и переход на расстановку с четырьмя защитниками во втором тайме едва не привели к катастрофе. Получается, если что-то идет не так, планов «Б» и «В» у команды нет?