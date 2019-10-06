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20:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» — великий! Так ЦСКА давно никто не «возил»

Команда Валерия Карпина очень хороша, а вот армейцы, проигравшие 1:3, похоже, в кризисе.

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Дмитрий Гирин

Согласитесь, многие же из нас подсознательно ждут, когда же «Ростов» посыплется. Таких резво стартовавших ведь было много, но заканчивалось все примерно одинаково — иных уж нет, а те далече.

Проиграли в очень плохом матче «Уфе» — ну, вот, кажется все. А «Ростов» берет и потом последовательно побеждает «Рубин» и на выезде «Локомотив». Уступили «Тамбову» — вот теперь-то точно все, должны начать постепенно сползать вниз. В ответ — два ярких матча с общим счетом 6:1.

Сторонники того, что «Ростов» — это все равно несерьезно, выкладывают на стол последний аргумент. Мол, с лидерами и конкурентами еще не играли, а побеждали середняков и аутсайдеров. Расписание на финише первого круга у дончан действительно суровое — ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар».

Но вот армейцы обыграны — красиво, по делу, вчистую. На оборону красно-синих во втором тайме больно было смотреть — «Ростов» мог забить и четвертый, и пятый. Месяц назад в Москве победили «Локомотив». Всем запомнилось суперспасение Чернова на последних секундах, но ведь и тот успех был вполне заслуженным — не скажешь, что «Ростов» выиграл тогда только за счет невероятного везения.

Так что на месте болельщиков «Зенита» я бы всерьез опасался предстоящего в следующем туре матча.

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Победа над ЦСКА примечательна не только счетом. «Ростов», чей стартовый состав в этом сезоне невероятно стабилен, играл без двух ведущих футболистов — защитника Сигурдссона и капитана Еременко. Обоих скосил вирус. И ничего, справились даже с Хаджикадуничем в центре обороны, причем без особых сложностей. Такое ощущение, что Валерий Карпин может запустить карьеру кого угодно.

Человек, бывший несколько лет назад объектом мемов, действительно становится большим тренером. «Ростов» образцово-показательно выключил из игры Мариу Фернандеса, который провел худший матч в сезоне, запомнившись разве что фолом на Чернове и жуткими провалами во втором тайме. То же самое относится и к Влашичу. Пара неплохих дальних ударов — вот и весь КПД хорвата. И это — работа Карпина и его штаба.

Его визави Виктор Гончаренко пару дней назад оказался в центре скандала, когда его в Instagram жестко раскритиковала жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова — Людмила. Болельщики армейцев поддержали тренера, вывесив баннер в его поддержку, но вопросов к нему, особенно учитывая слабую игру против «Эспаньола» на неделе, становится все больше.

Понятно, что у ЦСКА много травмированных — а тут еще и вылетел Магнуссон, и это оказалось очень серьезно — и, соответственно, почти нет возможностей как-то усилить игру со скамейки, но и решения Гончаренко вызывают вопросы. Смена схемы и переход на расстановку с четырьмя защитниками во втором тайме едва не привели к катастрофе. Получается, если что-то идет не так, планов «Б» и «В» у команды нет?

С другой стороны, еще неделю назад ЦСКА был первым, а сейчас отставание от лидеров всего одно очко. У Гончаренко есть две недели на работу над ошибками и перезагрузку. Посмотрим, как он их использует.

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ЦСКА
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Первый тайм: 0:2
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 126.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 18456 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоВалерий Карпин
Голы
Никола Влашич90+2′
Хорен Байрамян(Матиас Норманн)11′
Хорен Байрамян(Элдор Шомуродов)44′
Элдор Шомуродов(Хорен Байрамян)61′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
1Егор Бабурин
31Звонимир Шарлия
34Алексей Козлов
78Игорь Дивеев
28Евгений Чернов
2Мариу Фернандес
30′
5Деннис Хаджикадунич
20Константин Кучаев
78Дмитрий Чистяков
8Никола Влашич
8Ивелин Попов
98Иван Обляков
14Элдор Шомуродов
9Федор Чалов
17Матиас Норманн
27Седрик Гогуа
46′
11Алексей Ионов
85′
11Лукас Сантос
26Александр Саплинов
86′
17Арнор Сигурдссон
67′
19Хорен Байрамян
77′
29Яка Бийол
25Арсений Логашов
7Ильзат Ахметов
89′
15Данил Глебов
12′58′
25Кристиян Бистрович
18Бактиер Зайнутдинов
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
8Голевые моменты8
16Удары (всего)10
7Удары в створ7
1Штанги, перекладины0
5Угловые3
5Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
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  • Желтая карточка
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