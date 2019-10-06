«Ростов» — великий! Так ЦСКА давно никто не «возил»
Команда Валерия Карпина очень хороша, а вот армейцы, проигравшие 1:3, похоже, в кризисе.
Команда Валерия Карпина очень хороша, а вот армейцы, проигравшие 1:3, похоже, в кризисе.
Дмитрий Гирин
Согласитесь, многие же из нас подсознательно ждут, когда же «Ростов» посыплется. Таких резво стартовавших ведь было много, но заканчивалось все примерно одинаково — иных уж нет, а те далече.
Проиграли в очень плохом матче «Уфе» — ну, вот, кажется все. А «Ростов» берет и потом последовательно побеждает «Рубин» и на выезде «Локомотив». Уступили «Тамбову» — вот
Сторонники того, что «Ростов» — это все равно несерьезно, выкладывают на стол последний аргумент. Мол, с лидерами и конкурентами еще не играли, а побеждали середняков и аутсайдеров. Расписание на финише первого круга у дончан действительно суровое — ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар».
Но вот армейцы обыграны — красиво, по делу, вчистую. На оборону
Так что на месте болельщиков «Зенита» я бы всерьез опасался предстоящего в следующем туре матча.
Победа над ЦСКА примечательна не только счетом. «Ростов», чей стартовый состав в этом сезоне невероятно стабилен, играл без двух ведущих футболистов — защитника Сигурдссона и капитана Еременко. Обоих скосил вирус. И ничего, справились даже с Хаджикадуничем в центре обороны, причем без особых сложностей. Такое ощущение, что Валерий Карпин может запустить карьеру кого угодно.
Человек, бывший несколько лет назад объектом мемов, действительно становится большим тренером. «Ростов»
Его визави Виктор Гончаренко пару дней назад оказался в центре скандала, когда его в Instagram жестко раскритиковала жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова — Людмила. Болельщики армейцев поддержали тренера, вывесив баннер в его поддержку, но вопросов к нему, особенно учитывая слабую игру против «Эспаньола» на неделе, становится все больше.
Понятно, что у ЦСКА много травмированных — а тут еще и вылетел Магнуссон, и это оказалось очень серьезно — и, соответственно, почти нет возможностей
С другой стороны, еще неделю назад ЦСКА был первым, а сейчас отставание от лидеров всего одно очко. У Гончаренко есть две недели на работу над ошибками и перезагрузку. Посмотрим, как он их использует.
|Виктор Гончаренко
|Валерий Карпин
|Никола Влашич
|90+2′
|Хорен Байрамян(Матиас Норманн)
|11′
|Хорен Байрамян(Элдор Шомуродов)
|44′
|Элдор Шомуродов(Хорен Байрамян)
|61′
|35
|Игорь Акинфеев
|1
|Егор Бабурин
|31
|Звонимир Шарлия
|34
|Алексей Козлов
|78
|Игорь Дивеев
|28
|Евгений Чернов
|2
|Мариу Фернандес
30′
|5
|Деннис Хаджикадунич
|20
|Константин Кучаев
|78
|Дмитрий Чистяков
|8
|Никола Влашич
|8
|Ивелин Попов
|98
|Иван Обляков
|14
|Элдор Шомуродов
|9
|Федор Чалов
|17
|Матиас Норманн
|27
|Седрик Гогуа
46′
|11
|Алексей Ионов
85′
|11
|Лукас Сантос
|26
|Александр Саплинов
86′
|17
|Арнор Сигурдссон
67′
|19
|Хорен Байрамян
77′
|29
|Яка Бийол
|25
|Арсений Логашов
|7
|Ильзат Ахметов
89′
|15
|Данил Глебов
12′58′
|25
|Кристиян Бистрович
|18
|Бактиер Зайнутдинов
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|8
|16
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|5
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)